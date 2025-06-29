إطلاق «قيض الخير» التاسع في الفجيرة بأنشطة مدعمة بالـذكاء الاصطناعي

كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية لإطلاق برنامجها المجتمعي الصيفي «قيض الخير» في موسمه التاسع، خلال الفترة من 16 – 31 يوليو القادم، بدءاً من مجلس السيجي المجتمعي، ثم في مجلس الباحة، ويُختتم في مجلس حبحب المجتمعي، لإتاحة الفرصة أمام مختلف شرائح المجتمع في مناطق الإمارة للاستفادة والمشاركة.

يأتي البرنامج هذا العام بحلّة مختلفة وهوية مرئية جديدة، تعكس التزام المؤسسة بالتجديد والتطوير المستمر بما يتماشى مع توجهات الدولة لعام المجتمع في تعزيز التلاحم الوطني والمجتمعي وتنمية مهارات المستقبل من خلال دمج الذكاء الاصطناعي، حيث ستشارك أكثر من 7 جهات بزوايا تفاعلية وورش عمل.

وأكد قاسم أن النجاحات التي حققها البرنامج خلال المواسم السابقة تُحتّم على المؤسسة مواصلة العمل والتطوير، بما يُعزز من أثر البرنامج المجتمعي ويُبقيه متجدداً ومواكباً لرؤية القيادة الرشيدة وتطلعات حكومة الفجيرة، بضرورة تفعيل المبادرات المجتمعية والبرامج الصيفية التي تعزز القدرات وتسهم في بناء جيل يتمتع بالمعرفة والمهارات العملية، بما يخدم توجهات الدولة، مع مراعاة المتغيرات والاحتياجات الخاصة بالجمهور المستهدف.

وأوضح أن فريق «قيض الخير» وضع أجندة البرنامج ضمن أولوياته السنوية، إذ تم تنظيم جلسات عصف ذهني مع أفراد المجتمع لقياس مدى رضاهم واستطلاع آرائهم حول الفعاليات، ما ساعد في رسم مخطط شامل يستجيب لطموحاتهم واقتراحاتهم.