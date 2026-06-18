70 % من سكان رأس الخيمة يستفيدون من برامج «الدفاع المدني» التوعوية

أكد العقيد سالم راشد النعيمي، مدير إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل الهدف الأساسي لمنظومة الدفاع المدني، مشدداً على أن الجاهزية والاستباقية، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي، تشكل الركائز الرئيسية لتعزيز الأمن والسلامة.

وأوضح أن الإدارة تعمل وفق خطط متكاملة تركز على رفع مستوى الاستجابة للحوادث والطوارئ، من خلال تطوير الكوادر البشرية، وتحديث المعدات والآليات، وتوسيع البنية التحتية لمراكز الدفاع المدني تماشياً مع النمو العمراني والاقتصادي في الإمارة.

وأشار خلال جلسة حوارية مجتمعية نظمتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، إلى أن البرامج التوعوية المستمرة تعد من أهم أدوات الوقاية، حيث تنفذ الإدارة مبادرات ميدانية وإعلامية تستهدف مختلف فئات المجتمع، لافتاً إلى أن نسبة المستفيدين من هذه البرامج في عام 2025 تجاوزت 70 % من سكان الإمارة، من خلال حملات متخصصة استهدفت المدارس والمخيمات الشتوية والمناطق الصناعية والمنشآت التجارية، بما يعكس اتساع نطاق العمل الوقائي ودوره في تعزيز سلامة المجتمع.

استعدادات الصيف

وتطرق النعيمي إلى الاستعدادات الخاصة بموسم الصيف، موضحاً أن ارتفاع درجات الحرارة تستوجب مضاعفة الاهتمام بصيانة أجهزة التكييف والتمديدات الكهربائية والالتزام باشتراطات السلامة، داعياً الأسر إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب مسببات الحرائق والحوادث المنزلية.

وأضاف أن فرق التفتيش تنفذ زيارات دورية ومفاجئة على المنشآت للتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية، بما يشمل جاهزية أنظمة الإنذار والإطفاء ومخارج الطوارئ، مؤكداً أن التكامل بين الجهود الرقابية والتوعوية يسهم في تعزيز حماية المجتمع. كما كشف عن توجه الإدارة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر ودعم سرعة اتخاذ القرار، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى الخدمات.