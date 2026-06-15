وريفة المسماري.. موهبة تجمع بين الابتكار الطبي وخدمة المجتمع

في سن السادسة عشرة برزت وريفة عبيد المسماري كونها أحد النماذج الشابة الملهمة، إذ جمعت بين الشغف بالعلم والابتكار والعمل المجتمعي، واضعة بصمتها في مجالات البحث العلمي، ولا سيما الجانب الطبي، إيماناً منها بدور العلم في تحسين حياة الإنسان والمساهمة في تطوير المجتمع.

ومنذ سن مبكرة برز اهتمامها بالمشاركة في العمل المجتمعي، إذ تؤمن بأن العطاء لا يرتبط بالعمر، وأن لكل طفل وشاب دوراً مؤثراً في خدمة مجتمعه، لذلك حرصت على الانخراط في المبادرات المجتمعية والتوعوية، التي تعزز روح المسؤولية لدى النشء.

وفي مجال الابتكار طورت مشروعاً بعنوان «مساعد الأمن بالطائرة بدون طيار»، والذي يهدف إلى دعم الجهود الأمنية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة باستخدام التقنيات الحديثة، وقد عرضت المشروع في عدد من الفعاليات الابتكارية، حيث حظي باهتمام وتقدير واسع.

وحققت وريفة عدداً من الإنجازات المتميزة، من أبرزها فوزها بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز مرتين، إضافة إلى فوزها بجائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، كما شاركت في فعاليات علمية خارج الدولة، من بينها مشاركات في دولة الكويت، ما أتاح لها اكتساب خبرات جديدة، وتوسيع مداركها العلمية.

كما شاركت في العديد من المبادرات التوعوية، لا سيما في مجال نشر ثقافة الأمان، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث أسهمت في تقديم رسائل توعوية، والمشاركة في تنظيم فعاليات، إلى جانب تشجيع الأطفال والشباب على التفاعل الإيجابي والمشاركة المجتمعية.

وقد أسهمت هذه التجارب في تطوير شخصيتها، حيث اكتسبت مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل، كما عززت ثقتها بنفسها ودافعيتها للاستمرار في العطاء، مع تأكيدها على الدور الكبير الذي تلعبه أسرتها في دعم مسيرتها.

وتحرص وريفة على مواصلة مسيرتها العلمية والمجتمعية، مؤكدة أهمية الالتزام بالقيم الإماراتية الأصيلة، وداعية إلى استثمار الوقت في التعلم وتطوير المهارات، ليكون أبناء الإمارات عناصر فاعلة في مجتمعهم. وتتطلع مستقبلاً إلى استكمال دراستها في المجالات العلمية المتقدمة، والعمل على تطوير ابتكارات في المجال الطبي، تسهم في تحسين حياة المرضى وخدمة المجتمع.