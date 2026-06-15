أمطار «الروايح» تنعش أجواء الفجيرة وخورفكان

هطلت أمطار «الروايح» الصيفية أمس على مناطق في الفجيرة، وخورفكان، ضمن حالة من التقلبات الجوية طالت مناطق من الساحل الشرقي، وامتدت إلى الطرق المؤدية للفجيرة والمناطق الجبلية المحيطة بها.

وفي أجواء صيفية، جاءت هذه الهطولات لتخفف من وطأة الحرارة وتنعش المكان، حيث أسهمت في تلطيف الأجواء وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ما منح سكان المنطقة أجواء مريحة بعد ارتفاع الحرارة خلال الأيام الماضية.

وشهدت عدد من مناطق إمارة الفجيرة ومدن الساحل الشرقي تكون سحب كثيفة وغيوم ركامية، أسفرت عن هطول أمطار متفاوتة الشدة، ما أضفى أجواء غائمة ومنعشة على المنطقة، مع تركز الأمطار على امتداد الطرق الجبلية والمرتفعات المحيطة بها.

وعلى شارع شيص في خورفكان، تجلى المشهد في صورة طبيعية مع هطول الأمطار على الجبال والطرقات، كما شهد شارع الشيخ خليفة توقف عدد من السائقين في الأماكن المخصصة للوقوف للاستمتاع بالمشهد وتوثيقه.

حيث امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع توثق لحظات سقوط أمطار الخير والرحمة. وتعد أمطار «الروايح» من الظواهر الموسمية في المناطق الشرقية، حيث تتكون بفعل السحب الركامية الناتجة عن تضاريس الجبال وارتفاع درجات الحرارة، ما يسهم في تلطيف الأجواء خلال فصل الصيف.