برنامج التدخل المبكر لأصحاب الهمم يرفع التحسّن إلى 97 %

رفع البرنامج المتكامل للتدخل المبكر لأصحاب الهمم، الذي تنفذه هيئة تنمية المجتمع في دبي، متوسط نسبة التحسّن لدى المشاركين إلى 97 %، خلال عام 2025، مقارنة بـ77 % في السنوات السابقة، في مؤشر يعكس الأثر النوعي للخدمات التأهيلية والتنموية المبكرة، التي تقدمها الهيئة، وتدعم جهود الإمارة في تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم، وتحسين جودة حياة الأطفال وأسرهم.

وقادت هذه النتائج هيئة تنمية المجتمع في دبي إلى حصد جائزة «أفكار عربية الدولية 2025» في دورتها الثامنة عشرة، ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، عن «البرنامج المتكامل للتدخل المبكر لأصحاب الهمم»، تقديراً لنموذج متكامل يربط بين التقييم المبكر، والخدمات العلاجية والتأهيلية، وتمكين الأسرة، والتدخل داخل البيئة الطبيعية للطفل، بما يعزز فرص النمو والتطور والدمج المجتمعي.

وأظهرت مؤشرات البرنامج استفادة 1560 شخصاً من مبادرة تعزيز الصحة النفسية لأسر أصحاب الهمم خلال عامي 2024 و2025، مع تحقيق نسبة رضا بلغت 98 %، فيما وصل إجمالي المستفيدين من خدمة التقييم المبدئي والاستشارة التقنية إلى 219 طفلاً، إضافة إلى استفادة 29 شخصاً من مبادرة الاستشارة التقنية في مجالس الأحياء، وتحقيق نسبة سعادة متعاملين بلغت 99 % عن الجلسات، ما يعكس اتساع أثر البرنامج من الطفل إلى الأسرة والمجتمع.

وتقدم الهيئة خدمات التدخل المبكر عبر مركز دبي لتطوير نمو الطفل، الذي يعد نموذجاً متميزاً للتدخل المبكر، ويوفر خدمات تقييمية وتأهيلية شاملة للأطفال من أصحاب الهمم أو المعرضين لخطر التأخر النمائي منذ الولادة وحتى سن السادسة، إضافة إلى خدمات الدعم والاستشارات المناسبة للأسر والمجتمع، بما يضمن التعامل مع احتياجات الطفل في مرحلة مبكرة وحاسمة من النمو.

وتتميز الخدمات التي توفرها الهيئة بأنها شمولية ومرتكزة على العائلة أولاً، إذ لا يقتصر دور الأسرة ومقدمي الرعاية على المتابعة، بل يمتد إلى المشاركة الفاعلة في تعلم استراتيجيات التدخل، واستخدامها ضمن الروتين اليومي للطفل، بما يحول البيئة المنزلية والمدرسية إلى امتداد عملي للجلسات العلاجية والتأهيلية.

ويستهدف البرنامج الأطفال المواطنين والمقيمين في إمارة دبي من أصحاب الهمم أو المعرضين لخطر التأخر النمائي، ويعمل على دعم نموهم وتطورهم في مرحلة مبكرة، عبر تدخلات متخصصة وشاملة تساعد على تحسين المهارات الوظيفية والتواصلية والحركية، وتعزز قدرة الأسر على التعامل مع احتياجات أطفالهم بثقة ومعرفة.

وقال مشهور الشامسي، مدير إدارة الاستراتيجية والريادة المؤسسية في هيئة تنمية المجتمع في دبي: «نفخر بتكريم الهيئة بالحصول على أربع جوائز نوعية ضمن جوائز مجموعة دبي للجودة، شملت جائزة الإمارات للسيدات في فئة المؤسسات وفئة الأفراد، وجائزة أفكار الإمارات وجائزة أفكار عربية.

ويعزز هذا الفوز مسيرة التميز المؤسسي للهيئة، كما يعكس نجاحها في ترسيخ ثقافة الجودة والابتكار وتطوير منظومة العمل المؤسسي، بما يواكب أفضل الممارسات المحلية والإقليمية».

وأضاف أن هذا الإنجاز يؤكد التزام الهيئة بتعزيز الكفاءة المؤسسية، وتحقيق أثر اجتماعي مستدام، من خلال مبادرات وبرامج نوعية، تركز على الإنسان وجودة حياته.