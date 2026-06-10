9282 مولوداً في مستشفيات «الإمارات للخدمات الصحية» 2025

سجلت المستشفيات التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية 9282 مولوداً خلال عام 2025، وفق بيانات إحصائية حديثة أظهرت توزع المواليد حسب طريقة التوليد والجنس والمستشفى.

وأوضحت البيانات أن الولادات الطبيعية شكلت النسبة الأكبر بواقع 5467 ولادة، منها 2709 ذكور و2758 إناث، فيما بلغت القيصرية 3729 حالة، بواقع 1944 ذكراً و1785 أنثى، كما سجلت المؤسسة 86 حالة ولادة خارج المستشفى.

وتصدر مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال قائمة المستشفيات من حيث عدد الولادات، إذ سجل 2072 طبيعية و1706 قيصرية و57 حالة خارج المستشفى، وجاء مستشفى عبدالله بن عمران للنساء والولادة والأطفال الخدج ضمن أكثر المستشفيات تسجيلاً للولادات، بواقع 1534 طبيعية و868 قيصرية، وفي مستشفى الفجيرة، سجلت البيانات 582 طبيعية و443 قيصرية.

فيما سجل مستشفى أم القيوين 318 طبيعية و228 قيصرية، ومستشفى دبا الفجيرة 318 طبيعية و132 قيصرية، ومستشفى خورفكان 290 طبيعية و143 قيصرية وحالة ولادة واحدة خارج المستشفى، ومستشفى كلباء 216 طبيعية و112 قيصرية وحالة ولادة خارج المستشفى، ومستشفى الذيد 137 طبيعية و97 قيصرية وخمس حالات خارج المستشفى.

وتتيح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة إصدار شهادة الميلاد إلكترونياً عبر قنواتها الرقمية، ضمن إجراءات مبسطة تمكن المتعاملين من إنجاز المعاملة خلال vيوم عمل واحد فقط، وتشمل الخدمة إصدار شهادة الميلاد للمواطنين والمقيمين والمواليد الجدد من مختلف الجنسيات، سواء حضر أولياء الأمور شخصياً أم من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي.