«انعش صيفك 8» يصقل مهارات الطلبة

أطلقت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، فعاليات الملتقى الصيفي «انعش صيفك» في نسخته الثامنة، تحت شعار «تيراكودرز»، وذلك ضمن سلسلة من البرامج الصيفية الهادفة إلى صقل مهارات الطلبة واستثمار طاقاتهم خلال فترة الإجازة، وسط إقبال لافت من المشاركين من مواطنين ومقيمين.

ويستهدف الملتقى، الذي انطلق في 23 يونيو الجاري ويستمر حتى 15 يوليو المقبل، أكثر من 100 طالب وطالبة، مع استمرار التسجيل للراغبين في الالتحاق بالأنشطة اليومية التي تنظمها الجمعية ضمن بيئة تعليمية محفزة وممتعة.

وأوضح أحمد حسن الفورة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن البرنامج يتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة التعليمية والتدريبية، أبرزها، دورات متقدمة في الذكاء الاصطناعي، برمجة الروبوتات، والتعرف على الآلات، تهدف إلى تعزيز التفكير التقني لدى المشاركين وتنمية مهاراتهم الرقمية، ورحلات ميدانية تعليمية إلى مواقع تراثية وترفيهية، مثل المتحف البحري، مربى الشارقة للأحياء المائية، بيت النابودة، ومتحف الشارقة للتراث، لتعزيز الجانب المعرفي والثقافي، وورش عمل تدريبية داخل الجمعية.

وأكدت منى صقر المطروشي مدير عام الجمعية، أن البرنامج يستهدف تعزيز القيم المجتمعية وتنمية الطاقات الشبابية، والروابط المجتمعية من خلال التفاعل بين المشاركين والجهات المختلفة.