5 خطوات للحصول على 150 ألف درهم «سلفة الزواج الميسر»

أوضحت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي آلية التقدم للحصول على «سلفة الزواج الميسر»، التي توفرها ضمن برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية»، مؤكدة أن الخدمة تتيح للمواطنين المقبلين على الزواج الحصول على سلفة تصل إلى 150 ألف درهم من دون فوائد أو رسوم، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ودعم تكوين الأسر الجديدة.

وأشارت الهيئة من خلال موقعها على «إكس» أن إجراءات التقديم تتم عبر 5 خطوات رئيسة تبدأ بتسجيل الدخول باستخدام الهوية الرقمية، ثم تقديم الطلب وإرفاق الوثائق المطلوبة، يلي ذلك تسلم إشعار تأكيد الأهلية، واستكمال الإجراءات البنكية، وصولاً إلى تسلم السلفة بكل سهولة ويسر.

وبينت الهيئة أن خدمة سلفة الزواج الميسر تأتي انسجاماً مع مستهدفات برنامج «دعم نمو الأسرة الإماراتية» واستراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة، وتهدف إلى تمكين المواطنين المقبلين على الزواج من بدء حياة زوجية مستقرة وتخفيف الأعباء المالية المرتبطة بتكاليف الزواج.

شروط

وحددت الهيئة مجموعة من الشروط والمعايير للاستفادة من الخدمة، من أبرزها أن يكون الزوجان من مواطني الدولة، وأن يكون الزوج من مواطني إمارة أبوظبي، وألا يكون قد سبق له الزواج باستثناء الأرمل أو المطلق.

كما يشترط أن يكون الزواج متوافقاً مع نموذج «مديم» للأعراس من خلال استكمال التسجيل على المنصة واختيار باقة الزفاف وإنجاز جلسات الإرشاد المطلوبة.

ويتم تقديم الطلب من قبل الزوج خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ عقد الزواج، إضافة إلى أن يكون الراتب الشهري الإجمالي أقل من 60 ألف درهم بعد استقطاع الاشتراك التقاعدي، وأن يتمتع المتقدم بالقدرة الائتمانية وفقاً لسياسات الإقراض المعتمدة لدى البنوك العاملة في الدولة.

وأكدت الهيئة أن استحقاق السلفة يكون لمرة واحدة فقط، مشيرة إلى ضرورة إرفاق عدد من الوثائق عند التقديم تشمل عقد زواج ساري المفعول، وشهادة راتب معتمدة، ورسالة أو شهادة رسمية تفيد بالحصول على منحة الزواج أو عدم الحصول عليها من وزارة تنمية المجتمع.