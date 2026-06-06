دبي الرقمية تدعو للمشاركة في مبادرة «العهد والوعد»

دعت دبي الرقمية المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في مبادرة مجتمعية لتجديد العهد بالولاء والانتماء لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تأكيداً للوعد بالبقاء على نهج القيادة الرشيدة، وتجديداً للعزم على مواصلة مسيرة التنمية والإنجاز التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.

وتتيح المبادرة لأفراد المجتمع التعبير عن اعتزازهم وفخرهم بقيادة الدولة من خلال التوقيع على التعهد الرقمي، كما تمنح المشاركين شهادة شكر وتقدير إلكترونية تثميناً لمشاركتهم في هذه المبادرة الوطنية.

ويمكن الانضمام إلى المبادرة عبر مسح رمز الاستجابة السريعة واستكمال إجراءات التوقيع الإلكتروني على التعهد.

ويوقع المشاركون على نص «العهد والوعد» الذي جاء فيه:

«يداً بيد، نحن المواطنون والمقيمون على هذه الأرض الطيبة: العهد والولاء لقائدنا الحكيم، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، رئيساً حقق لنا العزة، وقائداً وهب لنا الأمن والأمان، وزعيماً يتخذ القرار الصائب، بحسم وجرأة، هو النموذج والنبراس، في الكفاح والعطاء والوفاء، يضرب لنا المثل الحي في أن العمل حياة، وأن حب الوطن، والانتماء الصادق له هو واجب والتزام.

إننا نقدم لكم الوعد يا صاحب السمو أمام الله والوطن أن نكون دوماً في ظل قيادتكم المظفرة، جنوداً مخلصين لهذه الدولة العزيزة، نعيش معاً في سلام ومحبة ووئام، ونقوم بواجباتنا في نقل القيم الأصيلة للإمارات إلى الأجيال القادمة بإذن الله.

بك يا صاحب السمو نقتدي، ووراءك نسير، شعباً متحداً، ومجتمعاً متلاحماً، يحقق كل ما نصبو إليه من تقدم ونجاح، وأمن وأمان.

بك يا صاحب السمو يعلو ذكر الإمارات، وترتفع رايتها، وتنفتح على العالم بكل ثقة وقدرة وذكاء».