«تمكين المجتمع»: تبسيط إجراءات مشاركة الأسر المنتجة

كشفت وزارة تمكين المجتمع عن نتائج تطوير إجراءات المشاركة في برامج «971 من المجتمع» الذي يضم 31 مشروعاً وطنياً، بهدف تمكين أصحاب المشاريع، ودعمهم للانطلاق بمشاريعهم نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.

وأوضحت أن أبرز الإجراءات التحسينية تضمنت تبسيط إجراءات المشاركة والتحول الرقمي بنسبة مائة بالمائة، مع تقليص المدة الزمنية للتسجيل مائة بالمائة، مع إلغاء الاشتراطات غير الضرورية لزيادة تنوع المشاريع الوطنية تعزيزاً لتنافسيتها، وإلغاء المستندات المطلوبة بنسبة 100% من خلال الربط الشبكي مع الجهات، وتصفير الزيارات المتكررة بنسبة 100%، مع تقليص المدة الزمنية للتسجيل بنسبة 80%.

وأفادت عبر منصتها على انستغرام بأن جهوداً غير مسبوقة تم العمل عليها لتمكين الأسر الإماراتية المنتجة حيث جرى إعادة هندسة وتصميم البرنامج لتمكين الأسر الإماراتية، والتحول الرقمي وإلغاء تقديم الأوراق والمطبوعات، وإطلاق المنصة الإلكترونية الموحدة لإنجاز كافة المشاركات.