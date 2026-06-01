توافد الحجاج يتواصل عبر مطار زايد الدولي

واصل مطار زايد الدولي في أبوظبي، لليوم الثاني على التوالي، استقبال حجاج بيت الله الحرام العائدين إلى أرض الوطن، وسط أجواء من الفرح والابتهاج ارتسمت على وجوه الحجاج وذويهم بعد إتمام مناسك الحج لهذا العام.

وشهد المطار وصول 10 رحلات جوية قادمة من المملكة العربية السعودية، نقلتها شركات طيران مختلفة، وسط حرص الجهات المعنية على توفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة إنجاز إجراءات الوصول، واستقبال الحجاج بكل يسر وسهولة.

وبدأت رحلات العودة خلال الساعات الأولى من فجر أمس، حيث وصلت أولى الرحلات التابعة لطيران الاتحاد قادمة من مطار الرياض الدولي عند الساعة 1:36 فجراً، تلتها رحلة أخرى لطيران الاتحاد أيضاً قادمة من الرياض عند الساعة 7:26 صباحاً.

وفي السياق ذاته، استقبل المطار الرحلة الثالثة القادمة من مطار جدة الدولي عند الساعة 7:29 صباحاً، فيما حطت الرحلة الرابعة التابعة لطيران الاتحاد والقادمة من جدة عند الساعة 10:02 صباحاً.

ومع ساعات بعد الظهر، وصلت الرحلة الخامسة عبر الخطوط الجوية السعودية قادمة من الرياض عند الساعة 2:26 ظهراً، تلتها الرحلة السادسة من جدة عبر الخطوط ذاتها عند الساعة 3:35 عصراً، ثم الرحلة السابعة التابعة لطيران ناس والقادمة من جدة عند الساعة 4:52 عصراً.

واستمرت حركة الوصول خلال الفترة المسائية، حيث استقبل المطار الرحلة الثامنة التابعة لطيران الاتحاد والقادمة من جدة عند الساعة 7:02 مساءً، تلتها الرحلة التاسعة القادمة من الرياض عند الساعة 9:50 مساءً، واختتمت الرحلات بوصول الرحلة العاشرة القادمة من جدة عبر طيران الاتحاد عند الساعة 10:55 مساءً.

وشهدت صالات الوصول في مطار زايد الدولي مشاهد مؤثرة، جمعت بين الفرح والامتنان، حيث توافد ذوو الحجاج وأقاربهم لاستقبالهم بالورود والتهاني والتبريكات بمناسبة عودتهم سالمين بعد أداء الفريضة.

كما حرصت الأسر على توثيق لحظات اللقاء بعد أيام من الفراق، وسط أجواء مفعمة بالمشاعر الإيمانية والفرحة بإتمام المناسك.

وأعرب عدد من الحجاج العائدين عن سعادتهم بإتمام الفريضة في أجواء اتسمت بالتنظيم العالي والخدمات المتكاملة التي وفرتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية، مشيدين كذلك بجهود بعثات الحج الإماراتية في متابعة شؤون الحجاج وتقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية طوال فترة وجودهم في المشاعر المقدسة.

وأكد الحجاج أن فرق العمل في المطار قدمت كل التسهيلات اللازمة منذ لحظة وصولهم، ما أسهم في تسريع إجراءات الدخول واستلام الأمتعة، لا سيما لكبار المواطنين وأفراد الأسر.

ومن المتوقع أن تتواصل خلال الأيام المقبلة رحلات عودة الحجاج عبر مطارات الدولة، بالتنسيق بين شركات الطيران والجهات المختصة، لضمان عودة جميع الحجاج إلى ذويهم بسلام، بعد موسم حج ناجح شهد مستويات عالية من التنظيم والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.