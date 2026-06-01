«رواد ورائدات الكشافة» ترسخ قيم التراحم والتواصل الإنساني

نظمت لجنة رواد ورائدات الكشافة مبادرة مجتمعية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بمشاركة عدد من الرائدات والقيادات الكشفية والمتطوعين.

وجاءت المبادرة هذا العام بطابع تراثي وإنساني، من خلال توزيع الحلويات التراثية، التي ارتبطت بذاكرة الأجيال السابقة، في لفتة استحضرت أجواء الأعياد القديمة.

وأكد الدكتور عبدالله المشرخ، رئيس اللجنة رواد، أن هذه المبادرات تمثل جزءاً أصيلاً من الدور المجتمعي، الذي تضطلع به اللجنة، وتجسد قيم الحركة الكشفية القائمة على التطوع وخدمة المجتمع والعمل الإنساني.

وقال إن اللجنة تحرص على الحضور في مختلف المناسبات الاجتماعية والوطنية والإنسانية، إيماناً منها بأن العمل التطوعي يسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي.

من جانبه، أكد أحمد شاكر، نائب رئيس اللجنة، أن المبادرة تعكس روح الأسرة الواحدة، التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وتبرز الدور الحيوي للحركة الكشفية في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية.

وأكدت حليمة الملا، المستشار الإعلامي للجنة رواد ورائدات الكشافة الإماراتية، أن المبادرة تعكس الوجه الإنساني والحضاري للحركة الكشفية الإماراتية، وتجسد حرص اللجنة على تعزيز التواصل المجتمعي، وإحياء الموروث الشعبي بأساليب قريبة من مختلف فئات المجتمع.

وأشارت إلى أن اختيار الحلويات التراثية جاء لما تحمله من رمزية وارتباط وجداني لدى الكثير من الأسر، مؤكدة أن المبادرة لقيت تفاعلاً إيجابياً من الأطفال والأمهات وكبار السن، ما منحها بعداً إنسانياً واجتماعياً مميزاً.