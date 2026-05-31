مطار زايد الدولي يستقبل 9 رحلات تقل الحجاج

استقبل مطار زايد الدولي في أبوظبي، أمس، أولى دفعات حجاج بيت الله الحرام العائدين من المملكة العربية السعودية بعد أدائهم مناسك الحج، حيث وصلت إلى المطار 9 رحلات جوية، وسط أجواء اتسمت بالتنظيم والانسيابية وسهولة إجراءات الوصول.

وبحسب بيانات حركة الرحلات الجوية الصادرة عن مطار زايد الدولي في أبوظبي، فقد شهد المطار استقبال الحجاج العائدين عبر رحلات تابعة لشركات طيران وطنية وإقليمية، حيث كانت أولى الرحلات الواصلة إلى مطار زايد الدولي طائرة تابعة لشركة الاتحاد للطيران قادمة من مطار جدة الدولي، حيث حطت في أبوظبي عند الساعة السادسة و32 دقيقة صباحاً.

كما استقبل المطار رحلة أخرى للاتحاد للطيران قادمة من مطار الرياض عند الساعة السابعة وثماني دقائق صباحاً، تلتها رحلة ثالثة للناقلة نفسها قادمة من جدة وصلت في الساعة الثامنة و56 دقيقة صباحاً.

وخلال فترة ما بعد الظهيرة، وصلت رحلة تابعة للخطوط الجوية السعودية قادمة من مطار الرياض عند الساعة الثانية و14 دقيقة، فيما استقبل المطار رحلة أخرى للخطوط السعودية قادمة من جدة عند الساعة الرابعة مساءً.

كما وصلت رحلة لشركة طيران ناس قادمة من مطار جدة عند الساعة الرابعة و37 دقيقة مساءً، ضمن سلسلة الرحلات المخصصة لإعادة الحجاج إلى دولة الإمارات بعد انتهاء المناسك.

وفي ساعات المساء، تواصلت حركة وصول الحجاج، حيث استقبل مطار زايد الدولي رحلة جديدة للاتحاد للطيران قادمة من جدة عند الساعة السادسة و48 دقيقة مساءً، أعقبتها رحلة أخرى للناقلة الوطنية قادمة من الرياض وصلت عند الساعة السابعة و42 دقيقة مساءً.

واختتمت الرحلات الواصلة برحلة للاتحاد للطيران قادمة من مطار جدة، وصلت إلى أبوظبي عند الساعة العاشرة و51 دقيقة ليلاً.