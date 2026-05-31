بعيداً عن أسرهم.. رجال الدفاع المدني في خدمة المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى

بينما احتفل أفراد المجتمع بعيد الأضحى المبارك، واصلت فرق الدفاع المدني في الشارقة أداء مهامها الميدانية للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، معززة جاهزيتها للتعامل مع مختلف البلاغات والحالات الطارئة خلال عطلة العيد.

وفي هذا الإطار، زار العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، يرافقه العميد سعيد عبيد راشد السويدي، مدير الهيئة، عدداً من مراكز الإطفاء والإنقاذ التابعة للهيئة في مختلف مناطق الإمارة، للاطلاع على مستوى الاستعداد والجاهزية ومشاركة المنتسبين فرحة المناسبة.

وخلال الجولة، التقى العميد الشامسي الضباط والأفراد المناوبين، واطلع على سير العمل والخطط التشغيلية وآليات الاستجابة للحوادث والبلاغات، إلى جانب جاهزية المعدات والآليات وغرف العمليات ومستوى التنسيق بين المراكز المختلفة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد العميد يوسف الشامسي أن أبطال الدفاع المدني يمثلون نموذجاً وطنياً مشرفاً في التفاني والإخلاص، مشيراً إلى أن وجودهم في مواقع العمل خلال الأعياد والمناسبات يعكس رسالتهم الإنسانية والتزامهم بحماية الأرواح والممتلكات.

وقال إن العيد بالنسبة لرجال الدفاع المدني لا يعني التوقف عن أداء الواجب، بل يمثل فرصة إضافية لتأكيد الجاهزية وتعزيز المسؤولية تجاه المجتمع، لافتاً إلى أن الهيئة تتابع استعداداتها الميدانية بصورة مستمرة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن.

وأضاف أن ما لمسه خلال الجولة من انضباط واستعداد عالٍ لدى الفرق المناوبة يعكس حجم الخبرات والاحترافية التي يتمتع بها منتسبو الهيئة، مؤكداً أن منظومة الدفاع المدني في الشارقة تواصل العمل وفق أفضل الممارسات لضمان استجابة سريعة وفعالة في مختلف الظروف.