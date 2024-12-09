بدء اجتماع الدورة العادية 102 للجنة الدائمة للإعلام العربي في أبوظبي

انطلق في أبوظبي اجتماع الدورة العادية 102 للجنة الدائمة للإعلام العربي.

وستبحث اجتماعات اللجنة الدائمة لإعلام العربي والدورة 20 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب أفضل السبل لتعزيز الخطاب الإعلامي العربي حول عدد من القضايا المشتركة، والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، وخطط تعزيز قدرات الإعلاميين العرب.

كما تناقش الاجتماعات أعمال اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية، واستعراض أهم توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض بالإعلام البيئي والإعلام التربوي فضلا عن تعزيز مكانة المرأة فى وسائل الإعلام وتشجيع الجودة وتنمية القدرات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.