جلسة مجتمعية بالشارقة تناقش تعزيز التماسك الأسري

نظّم فريق عطاء حمدان التطوعي جلسة حوارية مجتمعية بعنوان «الأسرة ليست خياراً بل خط الدفاع الأول»، وذلك في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بمشاركة نخبة من المختصين والمهتمين بالشأن الأسري والاجتماعي، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور الأسرة في حماية المجتمع ومواجهة التحديات والمتغيرات الاجتماعية والفكرية.

وشهدت الجلسة حضور منى خليفة حماد، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن دبي، ومحمد عيسى الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي عن أم القيوين، إلى جانب مريم البلوشي، خبيرة شؤون أصحاب الهمم، فيما أدارت الجلسة الإعلامية أمل الملا.

حيث ناقش المشاركون عدداً من المحاور المتعلقة بأهمية الأسرة في بناء مجتمع متماسك، ودورها في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأكد المتحدثون خلال الجلسة أهمية تعزيز التواصل بين أفراد الأسرة، وغرس المبادئ والقيم لدى الأبناء، إلى جانب رفع مستوى الوعي بالتحديات التي قد تواجه الأسر في ظل الانفتاح الرقمي والمتغيرات المجتمعية، مشيرين إلى أن الأسرة تمثل الركيزة الأساسية في تنشئة الأجيال وبناء مجتمع أكثر استقراراً وأمناً.