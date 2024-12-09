«عجمان التطوعي» يدعم مرضى السرطان نفسياً

نظم فريق عجمان التطوعي زيارة إلى مركز السرطان في أحد المستشفيات بالشارقة، تزامناً مع يوم التطوع العالمي، وفي لفتة إنسانية تتمثل في زيارة مرضى السرطان في المستشفى لدعهم نفسياً. وقال البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، إن زيارة مرضى مركز السرطان تسهم في بث الأمل في نفوسهم، وتعزز التوعية بأن المريض يمكنه العيش حياة طبيعية بعد إنهاء العلاج، وتغيير نظرة المجتمع السلبية نحو المرض، مشيراً إلى زيادة فرص التعافي من المرض الذي يُعد من أبرز أسباب الوفاة عالمياً.

ونصح بعدم الاستسلام في التفكير السلبي بعودة الإصابة بالمرض، ومنح المتعافين أنفسهم فرصة عيش حياة طبيعية.ولفت محمد حمد بن دلوان الكتبي، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي إلى أهمية دعم المرضى نفسياً ومعنوياً، وتعريف المجتمع بقصص نجاح علاج السرطان في الإمارات، وكيف أصبح مرضاً قابلاً للشفاء.