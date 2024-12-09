5523 عقد زواج في دبي خلال 10 أشهر

أظهرت بيانات مؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، الصادرة عن محاكم دبي، أن عقود الزواج منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت 5 آلاف و523 عقداً، بينما بلغت حالات الطلاق 1355 حالة خلال الفترة ذاتها.

وبحسب بيانات عقود الزواج المسجلة في الإمارة، خلال الأشهر الـ 10 الماضية، سجل شهر فبراير الماضي أعلى عقود الزواج، بواقع 744 عقداً، تلاه شهر مايو بواقع 615 عقداً، ثم يناير بواقع 578 عقداً، تلاه شهر أكتوبر بواقع 566 عقداً، وسجل شهر يونيو 545 عقد زواج، ثم شهر يوليو بواقع 526 عقداً، تلاه شهر سبتمبر بواقع 497 عقداً، ثم أبريل بواقع 495 عقداً، تلاه مارس بواقع 491 عقداً، ثم شهر أغسطس بواقع 465 عقد زواج.

فيما أظهرت بيانات الطلاق المسجلة في الإمارة خلال الفترة ذاتها، أنه تم تسجيل 192 حالة طلاق في يناير، و174 في فبراير الماضي، و166 حالة طلاق في مارس، و94 حالة في أبريل، فيما سجل شهر مايو 194 حالة طلاق، وفي يونيو 138 حالة، و96 حالة في يوليو، بينما كان عدد حالات الطلاق في أغسطس 81 حالة طلاق، وفي سبتمبر 92 حالة، بينما سجل شهر أكتوبر 128 حالة طلاق.