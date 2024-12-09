100 ألف مستفيد هدف «سياحة بأمن.. وسلامة» بالشارقة

انطلقت فعاليات حملة التوعية الأمنية «سياحة بأمن.. وسلامة»، في نسختها الثالثة، التي تنظمها إدارة شرطة المنطقة الشرقية بشرطة الشارقة بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، التي تهدف إلى تحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة وخلق الشعور بالأمن والأمان لدى زوار المنطقة، وتستهدف الحملة خلال الموسم الحالي أكثر من 100 ألف مستفيد.

وأكد العميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، أن الحملة تواصل جهودها في تعزيز الأمان في المواقع السياحية التي تزخر بها مدن الشرقية، وتحقيق بيئة مستقرة يشعر فيها الجميع بالطمأنينة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أول من أمس في الحدائق المعلقة بمدينة كلباء، وأعلنت خلاله إدارة شرطة المنطقة الشرقية إطلاق حملة سياحة بأمن وسلامة لعام 2024.وأشار العميد الدكتور علي الحمودي مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقيةإلى أن الحملة التي تشمل مدن خورفكان، وكلباء، ودبا الحصن.