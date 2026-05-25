29 شريكاً استراتيجياً في مخيم صحي أسري بالفجيرة ضمن «عام الأسرة»

نظم المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إمارة الفجيرة، بمشاركة 29 شريكاً استراتيجياً من الجهات الحكومية والخاصة، مخيماً صحياً مجانياً مخصصاً للأسر، وذلك انسجاماً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، وبالتزامن مع «عام الأسرة»، في خطوة تؤكد أهمية صحة الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع صحي ومستدام.

ويأتي تنظيم هذا المخيم، الذي أقيم ضمن مبادرة «قافلة العطاء الصحية» تحت شعار مخيم عام الأسرة، وحضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي الصحي، وترسيخ مفاهيم الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، وضمان وصول الخدمات الصحية إلى مختلف شرائح المجتمع.

وشهد المخيم تقديم فحوصات وخدمات طبية مجانية، شملت الفحوصات الحيوية الأساسية، وقياس كتلة الجسم، والاستشارات الطبية العامة، إلى جانب عيادات التغذية والأسنان وفحص النظر، فضلاً عن عيادات تخصصية في القلب والأعصاب وتطعيم الإنفلونزا الموسمية للحضور، إضافة إلى توفير ركن ترفيهي مخصص للأسر والأطفال.

وقالت ابتسام حارب، رئيسة قسم دعم برامج الصحة العامة في المكتب التمثيلي لوزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة: إن تنظيم هذا المخيم يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في جعل صحة الأسرة أولوية وطنية، مؤكدة أن هذه المبادرات تسهم في رفع مستوى الوعي الصحي وتعزيز مفاهيم الوقاية، إلى جانب توفير خدمات طبية متكاملة تسهل وصولها لمختلف فئات المجتمع.

وأضافت أن التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين يمثل ركيزة أساسية لنجاح مثل هذه المبادرات، ويسهم في تحقيق التكامل بين مختلف الجهات لخدمة المجتمع، بما يدعم مستهدفات التنمية الصحية المستدامة في الدولة.

ويؤكد تنظيم هذا المخيم التزام «المكتب التمثيلي» بدعم المبادرات الصحية والمجتمعية الهادفة إلى تحسين جودة الحياة، وتعزيز صحة الأسرة في دولة الإمارات.