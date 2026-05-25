شرطة دبي تحذّر من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات

حذّرت القيادة العامة لشرطة دبي أولياء الأمور من ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات المغلقة، حتى ولو لدقائق معدودة، لما يشكّله ذلك من خطر بالغ على حياتهم.

وأكدت الشرطة أن ترك الأطفال داخل المركبات لفترات قصيرة قد يعرّضهم لمخاطر جسيمة، خصوصاً خلال فصل الصيف، حيث ترتفع درجات الحرارة داخل السيارة خلال دقائق، لتصل إلى مستويات قد تسبب الاختناق أو فقدان الوعي.

ودعت أولياء الأمور إلى ضرورة التأكد من اصطحاب الأطفال عند مغادرة المركبة، وعدم الانشغال بالهاتف أو المشتريات، أو أي أمور أخرى قد تؤدي إلى نسيان الطفل داخل السيارة، مشددة على أهمية تعاون أفراد المجتمع، والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشابهة، حفاظاً على سلامة الأطفال.

كما شددت، عبر منشور توعوي على منصة «إكس»، على ضرورة عدم ترك المركبات مفتوحة أمام المنازل، أو في الأماكن العامة، لمنع دخول الأطفال إليها، وعدم قدرتهم على الخروج منها، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، محذّرة من خطورة ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبة في أي مكان، سواء عند التوجه إلى الأسواق والمراكز التجارية، أو عند التوقف قرب المحال المحاذية للطرق العامة.