«مدني الشارقة» يرفع الجاهزية الميدانية للعيد

أكد العميد يوسف عبيد حرمول الشامسي، مدير عام هيئة الشارقة للدفاع المدني، جاهزية الهيئة الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تنفيذ خطة تشغيلية وميدانية متكاملة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة العامة، وضمان سرعة الاستجابة للبلاغات والحالات الطارئة على مدار الساعة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة خلال أيام العيد.

وأوضح أن الهيئة رفعت مستوى الجاهزية في جميع المراكز والوحدات الميدانية، عبر دعم الفرق المختصة بالكفاءات البشرية والآليات والمعدات الحديثة، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية على المواقع الحيوية والمنشآت التجارية والسكنية، للتأكد من الالتزام باشتراطات الوقاية والسلامة.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل ضمن منظومة متكاملة تعتمد على سرعة الاستجابة والتنسيق المباشر بين مختلف الإدارات، بما يضمن التعامل الفوري مع البلاغات والحالات الطارئة، مؤكداً استمرار الجهود الوقائية والتوعوية لنشر ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع.