1594 مخالفة بيئية سجلتها خدمة «راقب» منذ بداية العام في رأس الخيمة

دعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة مرتادي المناطق الطبيعية والشواطئ إلى الالتزام بالسلوكيات البيئية المسؤولة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، وتجنب الممارسات التي تؤدي إلى تشويه المرافق الطبيعية، والإضرار بالبيئة البرية والبحرية، بالتزامن مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار للمواقع السياحية والطبيعية خلال الإجازات والمناسبات.

وأوضح خالد فضل العلي مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن مفتشي خدمة «راقب» تعاملوا منذ بداية العام الجاري مع أكثر من 1594 مخالفة بيئية، عبر فرق التفتيش الميدانية، التي باشرت البلاغات، واتخذت الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، مشيراً إلى أن المخالفات شملت تشويه المواقع الطبيعية والسياحية بإشعال الفحم على الأرض مباشرةً، ورمي النفايات في غير الأماكن المخصصة، والإضرار بالمناطق الطبيعية، إضافة إلى تجاوزات متنوعة في المناطق البرية والبحرية.

وأشار إلى أن خدمة «راقب» أصبحت إحدى الأدوات الفاعلة لتعزيز الرقابة البيئية المشتركة، من خلال إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات والإبلاغ عنها، لافتاً إلى أن التفاعل المجتمعي مع الخدمة، يعكس ارتفاع مستوى الوعي البيئي والشعور بالمسؤولية تجاه الحفاظ على نظافة وجمال الإمارة.

وأكد العلي أن جميع البلاغات الواردة يتم التعامل معها بجدية عالية، حيث تخضع للتحقق والمتابعة، من قبل فرق تفتيش متخصصة ومدربة، تعمل وفق إجراءات رقابية دقيقة، بما يضمن سرعة الاستجابة، وكفاءة التعامل مع مختلف الحالات، مشيراً إلى أن دور خدمة «راقب» يشمل الإسهام في ترسيخ ثقافة بيئية إيجابية، تعزز مسؤولية الأفراد تجاه محيطهم.

وأشار إلى أن الدائرة تسعى من خلال هذه الخدمة إلى بناء شراكة مستدامة مع المجتمع والجهات المعنية، بما يسهم في رصد ومعالجة السلوكيات غير البيئية بفاعلية وسرعة، لافتاً إلى أن الخدمة تتيح الإبلاغ عن المخالفات عبر التطبيق الذكي، أو من خلال التواصل المباشر مع مركز الاتصال الحكومي على الرقم 8008118، بما يضمن سهولة الوصول للخدمة، وتسريع إجراءات الاستجابة والرصد.

وأوضح العلي أن الخدمة سجلت منذ بداية العام 1515 مخالفة في إمارة رأس الخيمة، تصدرتها مخالفات إشعال النيران، أو ممارسة الشواء في غير المواقع المخصصة، أو دون استخدام الأدوات المعتمدة، والتي تم رصد 535 مخالفة منها ضمن البند (36) من لائحة المخالفات، والتي تعاقب على إشعال النيران أو الشواء مباشرة على مسطح ثابت أو متحرك، دون استخدام أدوات الشواء، أو في غير الأماكن المخصصة لذلك «رغم لفت نظرة للمخالفة، وعدم إزالة أسباب المخالفة».

وأضاف: احتل البند «2» قائمة المخالفات المسجلة بمجموع 221 مخالفة، ضد كل شخص طبيعي بصق أو رمي أو ألقى أو ترك أو صرف أو دفن المخلفات البسيطة الناتجة عن الاستخدام الشخصي، فيما سجل «بند 1» 210 مخالفات.

وأكدت دائرة الخدمات العامة أن حماية البيئة والحفاظ على المواقع الطبيعية مسؤولية مشتركة، تتطلب تعاون الجميع، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات والأنظمة البيئية، لضمان استدامة الموارد الطبيعية، والحفاظ على جودة الحياة في الإمارة.