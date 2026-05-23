خيرية الشارقة تسعد الأسر بعيدية وسلال فواكه

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حزمة من المبادرات الإنسانية تزامناً مع عيد الأضحى المبارك، ضمن برامجها الخيرية خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، التي تتضمّن توزيع العيدية وكسوة العيد، إضافة إلى تقديم الحلويات وسلال الفواكه للأسر المستفيدة، بهدف نشر أجواء الفرح والبهجة بين الأطفال والعائلات.

وأكد علي محمد سعيد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية، أن هذه المبادرات تأتي امتداداً لنهج الجمعية في تعزيز قيم التكافل والتراحم المجتمعي، وحرصها على دعم الأسر المتعففة وإدخال السرور إلى نفوسهم خلال المناسبات الدينية.

وأشار الراشدي إلى أن الجمعية تحرص سنوياً على تنفيذ مبادرات نوعية مرتبطة بعيد الأضحى المبارك، لما تحمله من أبعاد إنسانية واجتماعية تسهم في تعزيز الترابط المجتمعي، موضحاً أن توزيع العيدية وكسوة العيد والحلويات وسلال الفواكه يعكس رسالة الجمعية في ترسيخ ثقافة العطاء والعمل الخيري.

وأضاف أن التفاعل المجتمعي مع المبادرات الإنسانية خلال الأيام المباركة يجسد القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات في البذل والتعاون، ويسهم في توفير أجواء من السعادة والطمأنينة للأسر المستحقة، داعياً المحسنين وأفراد المجتمع إلى مواصلة دعم البرامج والمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها.