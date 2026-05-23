بلدية رأس الخيمة.. خدمات رقابية على مدار الساعة

في إطار جهودها الرامية إلى ضمان استمرارية الخدمات ورفع مستوى الجاهزية خلال المواسم والأعياد، أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة، ممثلة بإدارة الصحة والسلامة العامة، اعتماد خطة تشغيلية متكاملة لعطلة عيد الأضحى المبارك، تشمل استمرار الخدمات الرقابية والتشغيلية والميدانية في مختلف المرافق الحيوية بالإمارة.

وأكدت الإدارة جاهزية فرق العمل واستمرار تنفيذ أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت المرتبطة بالصحة والسلامة العامة خلال وقفة عرفة وأول وثاني وثالث أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً، بهدف ضمان التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية واللوائح والمعايير المعتمدة.

وأوضحت أن قسم المختبرات سيواصل تقديم خدماته خلال عطلة العيد وفق نظام العمل عند الطلب وفي الحالات الطارئة، يومياً من الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً وحتى الساعة الثالثة و30 دقيقة ظهراً.

وفيما يتعلق بخدمات المقاصب وأسواق المواشي، أشارت الإدارة إلى أن مقاصب الفلية ورأس الخيمة والغيل، إلى جانب سوق المواشي، ستواصل استقبال المتعاملين خلال وقفة عرفة من الساعة الخامسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.

فيما يبدأ الدوام خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك عقب صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تستمر ساعات العمل خلال ثاني وثالث أيام العيد من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً.