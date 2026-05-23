تكريم 50 فائزاً في مسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب للقرآن

نظم مسجد الإمام أحمد الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، مساء أمس الأول، حفل تكريم الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة القرآن الكريم لهذا العام.

وذلك في أجواء احتفالية تعكس أهمية المسابقة ودورها في دعم حفظة كتاب الله وتشجيعهم على التميز، وذلك بحضور الدكتور حمد محمد السويدان، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمركز بيت العائلة الإبراهيمية، ومبارك الحوسني، مدير مكتب جائزة الإمارات الدولية للقرآن الكريم.

وكرّم القائمون على المسابقة الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى من الذكور والإناث ضمن مختلف فئات المسابقة، والبالغ عددهم 50 فائزاً وفائزة، تقديراً لتميزهم في حفظ كتاب الله، كما تم تكريم جميع المتسابقين المشاركين، تقديراً لجهودهم وتشجيعاً لهم على مواصلة مسيرة التميز والاجتهاد.

وشهدت المسابقة مشاركة متميزة من مختلف إمارات الدولة، ضمّت فئات عمرية وجنسيات متعددة، حيث تنافس 150 مشاركاً ومشاركة ضمن خمس فئات، هي: حفظ القرآن الكريم كاملاً، وحفظ 20 جزءاً، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ جزء عمّ.

وقال الدكتور محمود نجاح، إمام وخطيب مسجد الإمام أحمد الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية، إن حفل تكريم المشاركين والفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب للقرآن الكريم يأتي احتفاءً بجهود مباركة بذلها المتسابقون في حفظ كتاب الله وتلاوته، وتقديراً لما قدموه من مستوى متميز يعكس ارتباطهم العميق بالقيم القرآنية.

وأوضح أن تنظيم هذه المسابقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، يجسّد نموذجاً للشراكة المؤسسية الهادفة إلى رعاية حفظة القرآن الكريم، وتشجيع النشء والشباب على التمسك بالقرآن الكريم استلهاماً لمعانيه في السلوك والحياة اليومية، وتعزيزاً لمنظومة القيم الأخلاقية والإنسانية.

من جانبها هنأت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة الفائزين بهذا الإنجاز ودعتهم إلى المحافظة عليه والتخلق بأخلاقه، وأن يكونوا قدوة حسنة للمجتمع والأجيال.

وأُقيمت مسابقة مسجد الإمام أحمد الطيب للقرآن الكريم في مسجد الإمام أحمد الطيب في بيت العائلة الإبراهيمية، خلال الفترة من 16 حتى 26 فبراير، تحت إشراف الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة.