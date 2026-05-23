1000 أسرة مستفيدة من منتجات «دروب السعادة» برأس الخيمة

اختتمت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، فعاليات النسخة الحادية والعشرين من معرضها الخيري «دروب السعادة»، الذي نظمه مركز المعارض الخيرية التابع للمؤسسة، وسط إقبال واسع من الأسر المستفيدة، في مشهد إنساني جسّد قيم التكافل الاجتماعي والتراحم المجتمعي، ورسخ نهج المؤسسة في تنفيذ مبادرات خيرية مستدامة تستهدف دعم الفئات المستحقة وتعزيز جودة حياتها.

وأوضحت سمية عبدالله بن حارب السويدي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، يتزامن تنظيم المعرض مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، في إطار جهود المؤسسة لإدخال البهجة إلى الأسر المتعففة وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

حيث استفادت نحو 1000 أسرة من مختلف المنتجات والمستلزمات التي وفرها المعرض، والذي ضم قرابة 25 ألف قطعة متنوعة شملت الملابس والأحذية والحقائب والألعاب ومستلزمات الأطفال والهدايا والاحتياجات الأسرية المختلفة.