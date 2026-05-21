«الشارقة الخيرية» تنفذ مشروع الأضاحي

تنفذ جمعية الشارقة الخيرية مشروع الأضاحي، ضمن برامجها الإنسانية والمجتمعية التي تنفذها خلال العشر الأوائل من ذي الحجة. ويستهدف المشروع هذا العام تنفيذ 18 ألف أضحية، تشمل 3000 أضحية داخل الدولة بقيمة 750 درهماً للأضحية الواحدة، إلى جانب 15 ألف أضحية خارج الدولة بقيمة 350 درهماً.

حيث سيتم توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المتعففة والأسر المسجلة ضمن كشوف الجمعية.وأكد علي محمد سعيد الراشدي، رئيس قطاع المشاريع الخارجية والمساعدات في الجمعية، أن مشروع الأضاحي من أبرز المبادرات الموسمية التي تحرص الجمعية على تنفيذها سنوياً، لما يمثله من أثر إنساني واجتماعي مباشر على الأسر المحتاجة.