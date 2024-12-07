133 قبيلة تشارك في مسيرة الاتحاد 2024 في أبوظبي

رسم أبناء 133 قبيلة مشاركة في مسيرة الاتحاد لوحة جماهيرية تعكس فخرهم وابتهاجهم بالعيد الوطني الـ 53 للدولة، شارك فيها أكثر من 10 آلاف فرد، ليعبروا عن اعتزازهم بقيادتهم الحكيمة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

ومنذ الساعات الأولى توافد أبناء القبائل إلى المواقع التي عكفت اللجنة المنظمة على تخصيصها لكل قبيلة مشاركة، حيث عبّر أبناء القبائل عن حبهم للوطن والقيادة من خلال القصائد التي عكست معاني العزة والكرامة والشموخ والتكاتف والتضامن والتآزر والتعاون، مؤكدين ولاءهم وانتماءهم تحت راية الوطن في الميادين كافة.

"البيان" تواجدت في الحدث حيث رصدت كلمات أبناء القبائل الذين أكدوا أن مسيرة الاتحاد، مسيرة الخير والنماء والعطاء، تمضي بتضامن وتكاتف أبناء الإمارات، من أجل تحقيق المزيد من التطور والرخاء والتقدم في مختلف المجالات.

وشارك في المسيرة أكثر من 10 آلاف فرد يمثلون 133 قبيلة، هي: الأحباب، الاشخري، آل باوزير، البحارنه، آل بالخيل، البداه، البدواوي، آل بريك، بلحارث، البلوشي، بني تميم، بني حماد، بني شميلي، بني غيث، بني كتب، بني كعب، بني هاجر، آل بوحميد، آل بوفلاح، آل بو عميم، آل بومهير، الجابري، الجنبه، الحبوس، الحراسيس، الحساني، الحفيني، الحموديين، الحوسني، الخواطر، الخزرجي، الخليفي، الخماري ، القمزان، المحاربة، الخنبشي، الخوري، الدرامكه، الدروع، الدهامنه، الراشد، الرميثات، الرواشد، الرواحي، الريسي، الزبيدي، الزعاب، الزيودي، الساعدي، السالمي، السعدي، السعيدي، السقاطرة، السباني، السناني،السلامي، السودان، الشامسي، الشبلي، الشحوح، الشكيلي، شمر، النهدي، الصيعر، الطنيج، الظنحاني، الظهوريين، العوامر، العبادله ، العبري، العدوي، العربان، العزيزي، العفار، العكبري، العلوي، آل علي، آل مره، آل عمرو، العمودي، العنتلي، العوضي، العيسائي، الغافري، الغفلي، الفزاري، القايدي، قحطان، القبييات، آل كثير، الكرب، الكلباني، الكندي، الكويتات، الكيومي، المحارزة، المحرمي، المدحاني، المرازيق، المراشدة، المرر، المسافري، المسكري، المشجري، المشاغين، المصعبي، المعمري، المقابيل، المناصير، المناهيل، المنعي، المهره، النعيم، النقبيين، النيادات، الهوامل، الهواشم، الهرمودي، بني هلال، الهمامي، الهنائي، الهنداسي، الواحدي، الوحشي، الوهيبي، اليافعي، اليحيائي، اليماحي.