«خيرية الشارقة» تطلق مبادرات إنسانية بـ2.6 مليون درهم في «ذي الحجة»

أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حزمة من المبادرات الإنسانية والخيرية خلال العشر الأوائل من ذي الحجة، مستهدفة دعم أكثر من 18 ألف أسرة.

وأشار عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، إلى أن التفاعل المجتمعي مع الأعمال الخيرية خلال هذه الأيام المباركة يسهم في إدخال السعادة إلى نفوس المستفيدين.

ورصدت الجمعية 2.6 مليون درهم لتنفيذ المبادرات، التي تشمل تفريج كربة عدد من النزلاء في قضايا التعثر المالي، وتسيير الحج لنحو 20 حاجاً من المواطنين الأكثر استحقاقاً، إلى جانب تنفيذ مشروع إفطار الصائمين يوم عرفة لنحو 15 ألف صائم عبر توزيع الوجبات وقت الغروب.

كما تتضمن المبادرات علاج ثلاث حالات مرضية معتمدة من لجنة المساعدات، وإجراء 50 عملية قسطرة قلب، وبناء مسجد في إحدى قرى قيرغيزستان، وتركيب شبكة مياه، إضافة إلى توفير 700 جلسة غسيل كلوي عبر مركز الشارقة لغسيل الكلى.