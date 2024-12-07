«تنمية المجتمع» في دبي تطلق مبادرة «أصدقاء التطوع»

أعلن حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع بدبي، إطلاق الهيئة لمبادرة «أصدقاء التطوع»، والتي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع على نطاق أوسع، وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال تشكيل فريق من المتطوعين الشباب من طلبة المدارس. جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الهيئة، مساء أمس، في فندق رافلز دبي، لتكريم أكثر المتطوعين تميزاً في خدمة المجتمع تقديراً لجهودهم ومساهمتهم في تعزيز التلاحم والتماسك المجتمعي، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع.

وأوضح أن المبادرة تشمل فريق الشباب التطوعي الذين سيكونون بمثابة سفراء للتطوع في مدارسهم وفي كافة مدارس إمارة دبي بشكل عام، بحيث يعملون على تشجيع زملائهم وأفراد المجتمع على الانخراط في العمل التطوعي، مستفيدين من حماسهم وشغفهم بالعطاء لترسيخ قيم التكاتف والمسؤولية المجتمعية بين الأجيال القادمة.

وقال: «إن إطلاق المبادرة يعد دعوة للجميع للمشاركة في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وازدهاراً واستدامة، حيث نؤمن أن كل ساعة من العطاء تحمل أثراً إيجابياً يتجاوز حدود الفرد ليصل إلى المجتمع بأسره، ونتطلع إلى تعزيز هذه الثقافة، حيث يكون لكل فرد دور فاعل في بناء مستقبل أفضل لنا ولأجيالنا القادمة».

وبيّن أن منصة دبي للتطوع، التي تشرف عليها وتديرها هيئة تنمية المجتمع، تعتبر المنصة الوحيدة في تنظيم العمل التطوعي في الإمارة، وتعزيز استدامته، وتوفر بيئة متكاملة تجمع بين المتطوعين والجهات الداعمة، ما يسهم في تسهيل عملية التطوع وتوجيهها نحو المبادرات التي تلبي احتياجات المجتمع وتتماشى مع أولوياته. ومن خلال ما تقدمه من أدوات تنظيمية وفرص تطوعية متنوعة، تسهم المنصة في تمكين الأفراد من تقديم وقتهم وجهدهم لخدمة المجتمع، وتعزيز روح العطاء والمشاركة الفاعلة.

وأشار المدير التنفيذي لقطاع التنظيم المجتمعي إلى أن منصة دبي للتطوع التابعة لهيئة تنمية المجتمع، سجلت أكثر من 57 ألف متطوع منذ انطلاقها وحتى نهاية نوفمبر الماضي فيما بلغ عدد الجهات المتطوع لديها أكثر من 1.500 جهة تطوعية، فضلاً عن 147 فريقاً تطوعياً، ما يعكس قوة التكاتف والعمل المشترك في إمارة دبي.

التزام

وشهد الحفل تكريم عدد من الفئات التي أظهرت التزاماً استثنائياً في دعم العمل التطوعي، حيث شملت الفئات المكرمة الجهات الداعمة للعمل التطوعي، ومنها مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالقيادة العامة لشرطة دبي، وبنك الطعام التابع لبلدية دبي وإدارة كبار المواطنين في هيئة تنمية المجتمع، ومجموعة ويست زون، وجمعية أكاف. كما جرى تكريم المبادرة التطوعية الأكثر تميزاً والفرق والجمعيات التطوعية التي طرحت فرصاً مميزة وسجلت عدداً كبيراً من الساعات التطوعية.

وفيما يتعلق بالأفراد، جرى تكريم 27 متطوعاً من كبار المواطنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 عاماً، و14 متطوعاً متخصصاً في مجالات متعددة قدموا جهوداً ملحوظة في خدمة المجتمع، و12 متطوعاً من الأفراد المتميزين الذين شاركوا في فرص متنوعة وقدموا ساعات تطوعية كبيرة، كما تم تكريم أصغر متطوع مسجل في المنصة لعام 2024، تأكيداً على أن التطوع ثقافة تغرس منذ الصغر.