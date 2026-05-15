دعوة للالتزام بإجراءات السلامة خلال الصيف

دعت هيئة الشارقة للدفاع المدني أفراد المجتمع إلى تعزيز الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة مع دخول موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الفترة تتطلب وعياً مضاعفاً، وسلوكاً مسؤولاً، للحد من المخاطر المحتملة، وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت الهيئة أن طبيعة الحوادث خلال فصل الصيف تختلف من حيث الأسباب والأنماط، ما يستوجب اتخاذ تدابير استباقية على مستوى الأفراد والمنشآت، لضمان استمرارية الحياة اليومية بصورة آمنة.

وحذّرت من ترك الأطفال داخل المركبات حتى لفترات قصيرة، نظراً لما يشكّله ذلك من تهديد مباشر للحياة نتيجة الارتفاع السريع في درجات الحرارة داخل السيارة، كما نبّهت إلى خطورة ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات، خصوصاً العبوات المضغوطة مثل معطرات الجو وعبوات الغاز والولّاعات، لما قد تسببه من انفجارات وأضرار جسيمة بفعل الحرارة المرتفعة.

وشددت على أهمية الصيانة الدورية لأجهزة التكييف وأنظمة التبريد داخل المنازل والمنشآت، مع زيادة الاعتماد عليها خلال الصيف، لما لذلك من دور في الحد من الأعطال المفاجئة وتقليل احتمالات نشوب الحرائق، إلى جانب ضرورة تجنب الأحمال الكهربائية الزائدة.

ودعت الهيئة إلى الإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات غير طبيعية مثل الروائح أو الأصوات أو انقطاع التيار الكهربائي.