520 أرضاً سكنية جديدة في «أحفرة» بالفجيرة لتلبية احتياجات النمو السكاني

كشف المهندس محمد سيف الأفخم، مدير عام بلدية الفجيرة، عن تسوية ومسح ما يقارب الـ 520 أرضاً سكنية جديدة في منطقة أحفرة، الذي يأتي امتداداً لمشروع «مدينة الشيخ محمد بن زايد» السكنية في الإمارة، وذلك بتوجيهات ومتابعة من القيادة الرشيدة، في سبيل الحرص على تعزيز الاستقرار والأمن الاجتماعي للأسر المواطنة، من خلال تسخير كل الإمكانات والمقومات المتاحة لتحقيق تطلعاتهم، وتلبية احتياجاتهم.

وأكد الأفخم أن العمل جارٍ لإجراء مسوحات وتسوية هذه الأراضي الجديدة خارج مدينة الفجيرة في منطقة أحفرة القريبة من منطقة الحيل، ضمن مشروع توسعة مدينة محمد بن زايد بالإمارة، بهدف استثمارها في مشاريع الإسكان الجديدة، لتلبية احتياجات النمو السكاني في الإمارة، وذلك بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة، وبعض الجهات المعنية، حيث تبذل بلدية الفجيرة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية الأخرى جهوداً متواصلة، لاستحداث أراضٍ جديدة، خاصة في ظل التحديات التي يقع فيها القطاع السكني، بسبب جغرافية الفجيرة الجبلية، حيث تغطي الجبال والمرتفعات الصخرية جزءاً كبيراً من تضاريس الفجيرة، بما يقارب الـ 77 في المئة من مساحتها.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من عمليات المسح والتسوية سيتم اعتماد المخططات وتوزيع الأراضي، وإكمال متطلبات البنية التحتية فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لتوفير الخدمات الضرورية من مياه، وكهرباء، واتصالات، ومرافق خدمية أخرى.