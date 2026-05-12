17 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لمشاريع «الفجيرة الخيرية»

قدّم صندوق الزكاة في بنك دبي الإسلامي مساهمة سخية بقيمة 17 مليون درهم لدعم برامج ومشاريع جمعية الفجيرة الخيرية، بما يمكنها من مواصلة مساعيها الإنسانية وتوسيع نطاق خدماتها المقدمة للأسر والفئات المستحقة، وذلك في سياق التزام الصندوق بمسؤوليته المجتمعية وحرصه على إيصال أموال الزكاة إلى مستحقيها وفق الضوابط الشرعية.

وأكد معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، أن الدعم سيسهم بشكل مباشر في تعزيز قدرة الجمعية على تلبية احتياجات الحالات المحتاجة والحالات الإنسانية المسجلة ضمن قاعدة بيانات مساعدات الجمعية، إلى جانب توسيع نطاق الدعم ليشمل عدداً أكبر من الأسر المستحقة، ضمن الشراكة الاستراتيجية المستمرة مع بنك دبي الإسلامي.

وأوضح معاليه أن هذه المساهمة تمثل رافداً مهماً لجهود الجمعية في مواصلة دورها الخيري والإنساني، ودعم آلاف الأسر، والتخفيف من الأعباء المعيشية عنها، بما ينسجم مع رسالة الجمعية وأهدافها الإنسانية.

كما تقدم معالي الرقباني بخالص الشكر والتقدير لصندوق الزكاة في بنك دبي الإسلامي على هذا الدعم الكبير، مشيراً إلى أن عمق التعاون بين الجانبين يعكس التزام دبي الإسلامي الراسخ بدعم العمل الخيري، مؤكداً أن هذا التبرع سيمكن الجمعية من الاستمرار في تنفيذ برامجها الإنسانية وخدمة المحتاجين على الوجه الأمثل.