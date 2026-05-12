عائشة الحميدي.. ريادة في الابتكار وخدمة المجتمع

سطرت الطالبة الإماراتية عائشة عبدالله الحميدي، البالغة من العمر 16 عاماً، من إمارة الفجيرة، نموذجاً مشرفاً للتميز العلمي والمجتمعي، بعد أن حصدت عدداً من الجوائز المحلية والوطنية، أبرزها جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي في دورتها الحادية والثلاثين.

إضافة إلى المركز الأول في مسابقة «نحو المستقبل» عن ابتكارها التقني «المستشار الآلي»، والمركز الثاني على مستوى الدولة في منصة Tynker للبرمجة.

إنجازات تعكس مسيرة حافلة امتدت لسنوات، جمعت خلالها عائشة بين التفوق الأكاديمي، والمشاركة الفاعلة في المبادرات المجتمعية، والاهتمام بالتقنيات. بدأت عائشة مشاركاتها المجتمعية في سن مبكرة، من خلال المبادرات المدرسية والعمل التطوعي.

حيث شكلت تلك التجارب الوعي بأهمية العطاء والمسؤولية المجتمعية، لتتوسع لاحقاً مشاركاتها في مبادرات نوعية تجمع بين العلم وخدمة المجتمع. وشاركت في جائزة عون للخدمة التطوعية، وتحدي القراءة العربي الذي أسهم في تعميق علاقتها بالمعرفة والكتاب، إلى جانب مشاركتها في مسابقات الذكاء الاصطناعي والروبوت، محققة نتائج متقدمة على مستوى الدولة في مجال البرمجة.

كما التحقت ببرنامج أجيال الشرطة التابع للقيادة العامة لشرطة الفجيرة عام 2023. ومثلت عائشة دولة الإمارات في ملتقى طلاب العرب 2025. وقدمت مشروعاً ابتكارياً بعنوان «المستشار الآلي»، وهو نظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة أفراد المجتمع في اختيار التصاميم والتخطيط الهندسي المناسب للمباني.

وأكدت عائشة الحميدي أن هذه المشاركات انعكست إيجاباً على شخصيتها، وأسهمت في تعزيز ثقتها بنفسها، وتنمية مهاراتها في القيادة، والتواصل، وإدارة الوقت، وحل المشكلات.

مشيرة إلى أن العمل التطوعي كان مدرسة حقيقية لصقل قدراتها واكتشاف طاقاتها. وأوضحت أن أسرتها تمثل الداعم الأول لها، حيث غرست فيها قيم الطموح والاجتهاد والإيمان بالقدرة على تحقيق الأحلام.