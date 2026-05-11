44,850 زهرة تعزز المشهد الجمالي في دبا الحصن

أكد طالب اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن، أن البلدية نفذت حزمة واسعة من المشاريع الزراعية والتجميلية خلال أربعة أشهر من العام الجاري، شملت زراعة 44,850 زهرة موسمية، إلى جانب آلاف من أصناف النباتات الأخرى، ما أسهم في إضفاء لمسات جمالية متكاملة على المشهد الحضري في مختلف المناطق السكنية والعامة، كما تضمنت الحصيلة الزراعية زراعة 7,616 شجيرة، ضمن خطة مدروسة هدفت إلى توسيع الرقعة الخضراء وتنويع الغطاء النباتي في أرجاء المدينة.

ولفت إلى زراعة 55 ألف شتلة من النباتات والزهور، تجاوزت التجميل الظاهري، لتجسد رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز التوازن البيئي ورفع جودة الحياة، من خلال توفير مساحات خضراء تسهم في تحسين المناخ المحلي، وخلق بيئة صحية للسكان والزوار، إضافة إلى دعم التنوع البيولوجي وترسيخ مفهوم الاستدامة في العمل البلدي.

وأضاف أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة استراتيجية متكاملة تعتمد على أفضل الممارسات الزراعية وأحدث تقنيات الري وإدارة الموارد، مشيراً إلى حرص البلدية الدائم على اختيار نباتات ملائمة للبيئة المحلية، بما يضمن استدامة النمو وتقليل استهلاك المياه، وتحقيق كفاءة أعلى في التشغيل والصيانة.

وأشار إلى أن نتائج الأعمال الزراعية المنفذة خلال هذه الفترة تعكس نجاح الخطط التنفيذية التي وضعتها البلدية، ونجاح مبادرة بنك البذور، بتوفير واستحداث أصناف نباتية جديدة تمتاز بقدرتها العالية على التأقلم مع الظروف المناخية السائدة في المدينة، بما يدعم استدامة الزراعة المحلية، ويعزز التنوع النباتي، ويضمن الاستخدام الأمثل للموارد البيئية على المدى الطويل.