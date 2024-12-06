5676 مستفيداً من برنامج «إعداد» للمقبلين على الزواج في 2023

أفادت إحصائيات لوزارة تنمية المجتمع أن 5676 من المقبلين على الزواج استفادوا من دورات «إعداد»، التي تنفذها إدارة منح الزواج في الوزارة، خلال العام الماضي، حيث يعد الحضور إلزامياً لمستحقي المنحة المالية للزواج. وتحرص وزارة تنمية المجتمع على تعزيز التماسك الأسري من خلال تنفيذ دورات برنامج «إعداد»، والتي تسعى من خلاله إلى إكساب المقبلين على الزواج مهارات الحياة الزوجية وتأهيلهم لبناء أسرة مستقرة ومتماسكة، وتقوم على تنفيذه إدارة منح الزواج في إطار البرامج والخدمات التوعوية والتأهيلية التي تتبناها الوزارة لتعزيز وتحفيز بناء الأسر على أسس صحيحة.

ويهدف برنامج «إعداد» إلى تأهيل الشباب المقبلين على الزواج وتمكينهم من تحمل مسؤولياتهم الأسرية وتزويدهم بالمعرفة والمهارات المطلوبة لبناء أسرة آمنة ومستقرة، وذلك من خلال دورات تتناول مختلف جوانب الحياة يتم تنظيمها أسبوعياً وفق خطة معتمدة على مستوى إمارات ومدن الدولة، حيث يتم طرح جدول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة تنمية المجتمع يوضح مواعيد المحاضرات والمواضيع التي ستتم مناقشتها.

ويتضمن برنامج إعداد 5 محاور رئيسية، تتناول أهمية وتعزيز البناء الأسري، والعلاقات الأسرية، وكيفية مواجهة التحديات الأسرية، وتعزيز التخطيط المالي والأسري، وترسيخ الشراكة بين الزوجين في تربية الأبناء وتعزيز المواطنة، كما ينضوي تحت مظلة البرنامج 5 ورش تدريبية، وهي: التوافق الزواجي، فهم شريك الحياة الاتصال الفعّال بين الزوجين وأهلهما، الإشباع العاطفي، إدارة الخلافات الزوجية، والتخطيط المالي للزواج.

وتتنوع مجالات برنامج «إعداد»، حيث تشمل المجالات الدينية والنفسية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، فيما تتضمن خطوات التقديم للاستفادة من البرنامج الذي يهيئ المقبلين إلى متطلبات الحياة الزوجية ويمكنهم من بناء الأسر والحفاظ على استقرارها ومتانتها، تقديم الطلب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو التطبيق وإنشاء ملف شخصي للاستفادة من الخدمة من خلال التسجيل على الرابط المتوفر في الموقع الرسمي للوزارة، واختيار المشاركة في البرنامج وبدء الخدمة، ويمكن لمن لم يمر على زواجه أكثر من 3 سنوات الاستفادة من البرنامج.