196 حادثاً لتجاوز الإشارة الحمراء

أشار تقرير إحصائي صادر عن وزارة الداخلية، حول أسباب الحوادث المرورية التي شهدتها الدولة خلال العام الماضي 2025، إلى تسبب قائدي المركبات في وقوع 196 حادثاً مرورياً، ناتجة عن تجاوزهم للإشارة الضوئية الحمراء.

وبحسب الوزارة فإن أسباب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء تعود إلى عدة أسباب أهمها عدم الانتباه والانشغال عن الطريق باستخدام الهاتف، وتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، أو نتيجة لقيام بعض السائقين بزيادة سرعاتهم على التقاطعات لإدراك الإشارة الخضراء.

وحذّرت وزارة الداخلية، السائقين من مخاطر تجاوز الإشارة الضوئية والانشغال بغير الطريق وتجنب المخالفات المرورية، منبهة من النتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الإشارة الضوئية.

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.