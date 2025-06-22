«عجمان التطوعي» ومركز سعادة كبار المواطنين يحتفيان باليوم العالمي للأب

تحرص العديد من الجهات والدوائر والمؤسسات في الدولة على الاحتفاء باليوم العالمي للأب الذي يصادف 21 يونيو من كل عام، تقديراً لجهودهم وتكريماً لمساهماتهم وتضحياتهم، والتعبير في الوقت ذاته عن الامتنان الكبير للأدوار الأساسية التي يؤدونها في حياة أبنائهم، وفي مراحل حياتهم جميعها أيضاً.

وفي هذا الإطار احتفى فريق عجمان التطوعي بالتنسيق والتعاون مع مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة الأسرة باليوم العالمي للأب من خلال إطلاق مبادرة «شكراً أبي»، وذلك تزامناً مع رؤى وتطلعات عام المجتمع، وتلبية للقيم الأصيلة في مجتمع الإمارات، الذي يؤمن إيماناً راسخاً بمكانة الأب ودوره العظيم في الأسرة، وليس هذا فحسب، بل وإعداد أجيال قادرة ومتمكنة من الإسهام في تقدم الدولة وازدهارها.

ركيزة أساسية

وقال محمد حمد بن دلوان، مؤسس ورئيس فريق عجمان التطوعي: «يعد الأب وباقتدار ركيزة أساسية في بناء المجتمع وتحقيق استقراره، وهو أيضاً صاحب الدور المحوري في ترسيخ القيم الوطنية في نفوس أجيال المستقبل، ومن جانب آخر فإن يوم الأب العالمي هو حدث سنوي مميز حرصنا فيه اليوم على تكريم الآباء المنتسبين لمركز سعادة كبار المواطنين وتقدير دورهم المحوري في تماسك الأسرة الإماراتية ودعمهم المستمر في بناء أجيال واعية ومؤهلة».

وأوضح راشد محمد عبيد الغملاسي مدير مركز سعادة كبار المواطنين التابع لوزارة الأسرة أن اليوم العالمي للأب هو احتفاء جميل بالقيم الإماراتية الراسخة التي من شأنها أن تعزز روابط الأسرة والاحترام والامتنان للأب. ويُعد أيضاً فرصة للتعبير عن التقدير للآباء، وتجسيداً لمكانتهم ودورهم في تنشئة مجتمع قوي ومستقر.

كما التقت «البيان» عدداً من الآباء الذين أشادوا بمبادرة «شكراً أبي»، التي سلطت الضوء على مكانة الأب في لغة الحياة الأصيلة، وكفاحه من أجل توفير الحياة الكريمة لأولاده وأسرته على المستوى الأسري. وقال عبدالله آل بشر: «يقدم الآباء تضحيات كبيرة لأبنائهم، ويعد ذلك جزءاً من دورهم في حياة الأبناء، ويعكس القوة والرعاية والاهتمام الذي يقدمه الآباء لأسرهم.

ومبادرة شكراً أبي ثمنت دور الآباء وجهودهم في دعم أبنائهم، وتمكينهم من أدوات المستقبل، مع الحفاظ على الموروث والتقاليد الأصيلة». وأضاف: «ويحفل مجتمعنا الإماراتي بالكثير من النماذج المشرفة لآباء استطاعوا دعم أبنائهم حتى تسلحوا بالعلم وتفوقوا في حياتهم العلمية والعملية.

فالأب روح الحياة وصمام الأمان والاستقرار الأسري». مؤكداً أن المجتمع الإماراتي يستحضر في هذا اليوم أيضاً القيم الأبوية النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» فهو القدوة التي نتعلم منها أسمى المعاني والقيم والإخلاص.

وأوضح المهندس ياسر الرفاعي أن اليوم العالمي للأب يهدف إلى الاعتراف بدور الأب في تقديم الحب والدعم لأبنائه وأسرته، والإشادة بهذا العطاء وتقديره.

فيما أشار حافظ النابلسي إلى أن الأب هو المعلم الأول الذي يوجه أبناءه للطريق الصحيح في الحياة، ويعلمهم القيم والمبادئ، وهو الذي يبذل جهداً كبيراً في تأمين احتياجات أسرته.