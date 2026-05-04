التهيئة الإيمانية قبل الحج محور برامج توعوية في الشارقة

أكد فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة التوجيه الديني بدائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، أن الاستعداد لموسم الحج لا يقتصر على الجوانب الإجرائية والصحية فحسب، بل يشمل التهيئة الإيمانية والنفسية التي تُعد أساساً لقبول هذه العبادة العظيمة، مشيراً إلى أن تعزيز الوعي الديني لدى الحجاج يمثل ركيزة أساسية لأداء المناسك على الوجه الصحيح.

وأوضح أن الدائرة تنفذ برنامجاً توعوياً متكاملاً عبر دروس المساجد في الإمارة، يركز على بيان أحكام الحج ومقاصده، وترسيخ معاني الإخلاص والتجرد لله تعالى، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج خلال رحلته، بما يسهم في تحقيق تجربة إيمانية متكاملة.

وأضاف أن البرنامج يتضمن تنظيم ندوة تثقيفية مكثفة تستهدف حجاج الإمارة، يتم خلالها تقديم شرح وافٍ لمناسك الحج بأسلوب مبسط، مع إتاحة المجال للإجابة عن استفسارات الحجاج الشرعية بشكل مباشر قبل مغادرتهم عبر مطار الشارقة، الأمر الذي يسهم في إزالة اللبس وتعزيز الطمأنينة لديهم قبل السفر.

من جانبه، أوضح عبدالله عمران الخيال، مدير إدارة الاتصال الحكومي بالشؤون الإسلامية، أن الدائرة تعمل وفق منظومة إعلامية متكاملة تهدف إلى إيصال الرسائل التوعوية بأساليب حديثة ومؤثرة، لافتاً إلى تكثيف الجهود الإعلامية قبيل موسم الحج عبر مختلف المنصات، لتغطية البرامج التوعوية والدروس الشرعية والندوات التثقيفية.