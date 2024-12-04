عمر العلماء : نحتاج منصة حكومية للتأكد من محتوى مواقع التواصل

أعلن معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، عن وجود دراسة لإنشاء منصة حكومية، تتولى مهام التأكد من حقائق ما يتم نشره على منصات التواصل الاجتماعي خاصة "واتساب".

وأضاف في رده خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) : "رأينا في الفترة الماضية، تناقل فيديوهات مصورة، ادعى ناشروها خلافاً للحقيقة، بأنها فيديوهات حصرية، من بينها فيديوهات حريق نشب في بناية منذ 3 سنوات، حيث قام الناشر بإعادة نشره موضحاً بأنه فيديو جديد لحريق وقع في امارة أخرى.

وقال : إن الوضع الحالي، يتطلب انشاء منصة حكومة للتأكد من الحقائق، يستطيع من خلالها أي شخص ان يرسل إليها أي فيديو يود التأكد من حقيقته، على أن تتولى المنصة بعد ذلك مهام التأكد من الفيديو ومن ثم العودة إلى مرسلة بمعلومة دقيقة حوله، تفيد بأن الفيديو مزيف أو حقيقي أو أن الفيديو وقع في تاريخ معين وليس فيديو جديد أو حصري.

وتابع : هذه الفكرة طرحناها على الجهات المعنية ونتمنى أن نعمل عليها في الفترة المقبلة، مؤكداً في الوقت نفسه، بأن هذه المنصة يجب أن يتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المختلفة سواء مجلس الأمن السبراني أو هيئة تنظيم الاتصالات والجهات المعنية المختلفة.