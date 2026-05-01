7 ملايين درهم من «دبي الإسلامي» لـ«خيرية رأس الخيمة»

قدّم بنك دبي الإسلامي مساهمة مالية قدرها 7 ملايين درهم إلى مؤسسة رأس الخيمة للأعمال الخيرية، وذلك لدعم المشاريع والمبادرات التي تستهدف الأسر ذات الدخل المحدود في إمارة رأس الخيمة.

ويأتي هذا الدعم ضمن النهج السنوي الذي يتبناه البنك في ترسيخ قيم العطاء والتكافل الاجتماعي، من خلال تمكين الجهات الخيرية من تنفيذ برامجها الإنسانية وتوسيع نطاق خدماتها للفئات المستحقة، بما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز استقرارهم المعيشي.

وأشاد عبدالعزيز الزعابي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، باستمرار الشراكة مع بنك دبي الإسلامي، مثمناً حرصه على دعم برامج المؤسسة بشكل سنوي، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى الحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً.

وأكد أن هذا الدعم يسهم في تمكين الأسر المستفيدة من الانتقال نحو الاعتماد على الذات، عبر تبني مبادرات «الأسر المنتجة» التي تهدف إلى توفير مصادر دخل مستدامة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضح الزعابي، أن المساهمة السنوية التي يقدمها صندوق الزكاة التابع للبنك تمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسة، ولا سيما في تنفيذ مبادرات حيوية تشمل مساعدة المستفيدين من برامج الإسكان، من خلال تحمل تكاليف توصيل خدمات الكهرباء والمياه، إلى جانب توفير الاحتياجات المنزلية الأساسية من الأثاث والأجهزة الكهربائية.