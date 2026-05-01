أم سلطان.. مواطنة ستينية تنال البورد الأمريكي والدكتوراه الفخرية

في إنجاز يسلط الضوء على قيمة التجربة الحياتية والحضور المجتمعي، نالت أم سلطان، عائشة يعقوب يوسف من كبار المواطنين في إمارة رأس الخيمة والبالغة من العمر 60 عاماً، شهادة البورد الأمريكي إلى جانب الدكتوراه الفخرية، تقديراً لتمكنها في الحوار والنقاش خلال مشاركتها في برنامج إذاعي بعنوان «البرزة»، ما عكس ثقافتها العالية وثراء معرفتها، وقدرتها الواضحة على إدارة النقاش بعمق واتزان.

وجاء هذا التكريم من المجلس الأمريكي للتدريب الابتكاري وتطوير القيادات في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد استيفائها المعايير المعتمدة من اللجنة العلمية العليا للمجلس. وأكدت أم سلطان أن العطاء والمعرفة لا يرتبطان بعمر، بل ينبعان من الشغف والرغبة الصادقة في التعلم والسعي الدائم لخدمة الوطن.

نقف هنا عند أم سلطان امرأة أحبت القراءة، حلمت بأن تصبح طبيبة، لكنها وجدت في حياتها الأسرية مساحة أوسع لتحقيق ذاتها، فاختارتها بقناعة، وكتبت فيها مسيرة حافلة بالتوازن والعطاء، جعلت منها نموذجاً للحضور المجتمعي الفاعل الذي يترك أثره الإيجابي.

كرست أم سلطان سنوات عمرها لتربية عشرة أبناء، وقدمت نموذجاً للأم الحاضرة بوعيها وثقافتها، فانعكس اهتمامها بالقراءة والمتابعة على حياتها اليومية، وعلى أسرتها قبل محيطها، ومع مرور السنوات، اتسع هذا الدور ليأخذ بعداً مجتمعياً، من خلال حضور لافت ومشاركات متميزة في الفعاليات المجتمعية والخيرية والأنشطة التطوعية، وخاصة تلك المعنية بالأسر وأصحاب الهمم.

وتزداد القصة عمقاً في تجربتها كأم لابنة من أصحاب الهمم، وهي تجربة صنعت منها شخصية أكثر وعياً، وأكثر إيماناً بأهمية الدعم والدمج والمشاركة، وبدور إنساني لافت حظي بتقدير مجتمعي توج بحصولها على جائزة الأم المثالية، تكريماً لمسيرتها ومشاركتها الفاعلة والمؤثرة.

يبرز هنا دور مهم تضطلع به جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين برأس الخيمة، التي شكلت بيئة حاضنة لإبراز مثل هذه النماذج الوطنية الفاعلة من كبار المواطنين، فمنحتهم مساحة للمشاركة والتأثير، وذلك ضمن منظومة عمل مجتمعي تحظى بـدعم واهتمام وزارة تمكين المجتمع، التي تؤمن بأن تمكين الأفراد يبدأ من تقدير تجاربهم.

وجهت أم سلطان كلمة شكر وتقدير إلى نادية النعيمي، عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين، ورئيسة الهيئة الإدارية لفرع رأس الخيمة، مثمنة جهودها ودورها الداعم لكبار المواطنين، وحرصها الدائم على تمكينهم وإشراكهم في العمل المجتمعي.