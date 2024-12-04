عمر العلماء: الإمارات الخامسة عالمياً في مجالات الذكاء الاصطناعي

قال معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الإنجازات والاستراتيجيات التي اقرتها دولة الإمارات ساهمت في تبوؤ الدولة مراكز متقدمة في المؤشرات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي منها احتلالها مؤخراً المرتبة الخامسة عالمياً.

وأفاد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء) بأن الدولة تقدم حالياً نحو 160 برنامج دراسي مرتبطة بالذكاء الاصطناعي لمختلف الدرجات الدراسية، وذلك ضمن سعي الدولة لان تكون مركزاً إقليمياً لكل من يرغب بدراسة تخصصات علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي وغيرها.

وأوضح معالي عمر سلطان العلماء، بأن "البرنامج الوطني للمبرمجين" والذي يعد أكبر برنامج وطني في تمكين المبرمجين وإطلاق القدرات الكامنة لدى مجتمعات المبرمجين في الإمارات، كان له إثر مهم في ان يصل عدد المبرمجين إلى 358 ألفا و187 مبرمجا، في الوقت الذي قامت به الدولة بمنح 18 ألفا و765 مبرمجا إقامه ذهبية.

وأفاد: بهدف زيادة مخرجات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي، وكذلك عدد المختبرات العملية المختصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية، وتعلم آلالة ومعالجة اللغات الطبيعية، فقد قدمت الدولة 4 آلاف ورقة بحثية، في الوقت الذي تمتلك فيه الدولة 6 مختبرات بحثية متخصصة.