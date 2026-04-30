70 مشروعاً تعليمياً لـ«الشارقة الخيرية»خلال الربع الأول من 2026

كشفت جمعية الشارقة الخيرية عن تنفيذ 70 مشروعاً تعليمياً خلال الربع الأول من 2026، شملت إنشاء 64 فصلاً دراسياً، و6 مدارس نظامية في عدد من الدول، بتكلفة 5.7 ملايين درهم، ضمن جهودها المتواصلة لدعم قطاع التعليم في المناطق الأكثر احتياجاً.

وأكد محمد راشد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن هذه المشاريع تأتي ترجمة لنهج الجمعية في الاستثمار في التعليم باعتباره ركيزة أساسية للتنمية، مشيراً إلى أن المبادرات المنفذة تسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة، تجمع بين التعليم الأساسي وتحفيظ القرآن الكريم وعلومه، بما يعزز بناء جيل قادر علمياً، ومتماسك قيمياً.

وأوضح أن المشاريع توزعت جغرافياً، لتشمل 14 فصلاً في جمهورية بنين، و8 فصول ومدرستين في بنغلاديش، و8 فصول في كل من سيراليون وموريتانيا، و7 فصول في الفلبين، و6 في غانا، و5 في بوركينافاسو، و4 في إندونيسيا، و3 فصول في النيجر، إلى جانب فصل واحد في كل من السنغال ومالي، فضلاً عن مدرستين في طاجيكستان، ومدرسة مخصصة للفتيات في صعيد مصر.

وأشار إلى أن المشاريع ستوفر فرص التعليم لآلاف الطلبة، لا سيما في المناطق التي تعاني ضعفاً في البنية التعليمية، مؤكداً أن جزءاً من هذه الفصول خصص لدعم برامج تحفيظ القرآن الكريم، وتعليم التجويد والعلوم الشرعية، في حين تمثل المدارس منصة تعليمية متكاملة، تمكن الطلبة من مواصلة مسيرتهم الدراسية، وبناء مستقبلهم.

وأضاف أن الجمعية تعتمد على دراسات ميدانية دقيقة لتحديد أولويات التدخل في المناطق النائية، بما يضمن تحقيق أثر مستدام في تحسين جودة التعليم، والمساهمة في خفض معدلات الأمية، والحد من الفقر، معرباً عن تقديره للدور الحيوي، الذي يقوم به المحسنون في دعم هذه المشاريع.