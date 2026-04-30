الإمارات

تسوية أوضاع 80 نزيلاً في «إصلاحية رأس الخيمة»

أحمد أبو الفتوح

رأس الخيمة

أسهمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في رأس الخيمة في تسوية أوضاع 80 نزيلاً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية، في خطوة نوعية تهدف إلى منحهم فرصة جديدة للحياة واستعادة دورهم الطبيعي داخل المجتمع.

وجاء تنفيذ المبادرة بالتزامن مع زيارة رسمية قام بها وفد من المؤسسة العقابية والإصلاحية برئاسة المقدم حمد خالد المطر، مدير المؤسسة بالإنابة، إلى مقر الهلال الأحمر في رأس الخيمة، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون المشترك، والاطلاع على أبرز البرامج والمبادرات التي تنفذها الهيئة على الصعيدين المحلي والإنساني.

وشهدت الزيارة تسليم الدعم المخصص للنزلاء المستهدفين، بما يعكس تكامل الأدوار بين المؤسسات، ويعزز فاعلية الشراكات المجتمعية في إحداث أثر إنساني ملموس، يسهم في إعادة بناء حياة المستفيدين على أسس مستقرة.