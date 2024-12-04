مختصون: خطط وبرامج لا تتوقف لدعم المرأة في الإمارات

أكد عدد من المختصين والمتحدثين أن تمكين المرأة، يعد جزءاً أساسياً من تحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات، من خلال خطط واضحة وبرامج استراتيجية لا تتوقف لدعمها في مختلف المجالات.

وقالت ناعمة الشرهان، عضو المجلس الوطني الاتحادي إن المرأة الإماراتية تحظى برعاية لا محدودة، ما أسهم في إنجازات للدولة في ملف التمكين،تمكنت من خلاله تحقيق مكانة متقدمة عالمياً.

وأضافت: الإمارات مثال رائد في تمكين المرأة، ودعم دورها في المجتمع، فمنذ تأسيس الاتحاد، أولت الدولة بجميع قطاعاتها اهتماماً كبيراً بتمكين المرأة، وجعلت من مساهمتها ركيزة أساسية، لتحقيق التنمية المستدامة.

مشاركة المرأة

وقال الأستاذ الدكتور أحمد مراد الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: تم إطلاق السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات 2023 –2031، وجاءت السياسة ترجمة لتحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطاراً عاماً ومرجعياً وإرشادياً لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات».

وأضاف: تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤى تنموية شاملة تضع تمكين المرأة والتنمية المستدامة في قلب الأولويات الوطنية، وتعد هذه الجهود انعكاساً لشراكة متكاملة بين الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني والأفراد، مؤكداً أن جهود دعم تمكين المرأة من خلال منظومة شاملة يتشارك فيها الجميع.

وأوضحت الدكتورة دلال مطر الشامسي، مدير المركز الوطني للمياه والطاقة بجامعة الإمارات أن دعم وتمكين المرأة شكل واحداً من المبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات، إيماناً من القيادة بأهمية دورها في تحقيق التنمية المستدامة.

مسارات التنمية

وأضافت: «وصلت دولة الإمارات إلى مصاف دول العالم الرائدة في مجال تمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، وصلت لهذه المكانة العالمية المرموقة بفضل الدعم الذي تقدمه قيادتنا الرشيدة للمرأة وحرصها على تهيئة كل الممكنات لتعزيز وإنجاح دورها في مختلف المجالات ومسارات التنمية الشاملة مع ترسيخ حقوقها التي يكفلها لها الدستور والتشريعات والسياسات سواء على المستوى الأسري أم الاجتماعي أم التعليمي أم المهني أم القيادي أم السياسي».

وقالت الدكتورة نعيمة عبد اللطيف قاسم إن المرأة نصف المجتمع بل هي شريك أساسي وفعال بكل أدوارها تساهم في تمكين أفراد الأسرة حين تلعب دور الأم والزوجة، وهي صانعة الأبطال حين تخرج شباب الوطن، وهي معلمة وطبيبة ومهندسة ورائدة فضاء إلى العديد من المسميات.

وأضافت: استطاعت المرأة في الإمارات اكتساب ثقة القيادة التي وثقت بقدراتها، ففسحت لها المجال لبلوغ أعلى المناصب.