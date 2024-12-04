العين تكتسي بألوان الفرح احتفالاً بالمكتسبات والإنجازات الوطنية

احتفلت دوائر ومؤسسات وهيئات منطقة العين الخضراء بعيد الاتحاد الـ 53، تجسيداً لمعاني الوحدة والإنجازات التي رسخها الآباء المؤسسون، واكتست المدينة بألوان الفرح احتفالاً بالمناسبة.

وشملت الاحتفالات فقرات ثقافية واجتماعية متنوعة، بمشاركة واسعة من المسؤولين وأهالي مدينة العين والزوار، وشهدت الفعاليات أجواء تفاعلية متميزة تعكس مدى التلاحم والولاء للوطن، تخللتها عروض تراثية متنوعة وأنشطة مجتمعية أبرزت روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة الرشيدة.

احتفلت جامعة الإمارات بعيد الاتحاد الـ 53 تأكيداً على مسيرة القيادة الحكيمة، وأبدع طلبة وطالبات الجامعة بتجسيد أروع صور الولاء والانتماء احتفالاً بعيد الاتحاد الـ 53 بتقديم أوبريت «أمنتك بلادك»، إضافة إلى تجسيد أروع الفرحة ومشاعر الافتخار والاعتزاز بالمكتسبات الوطنية والإنجازات.

مهرجان

كما استضاف مسرح مهرجان أم الإمارات في منطقة العين، الاحتفالات في عطلة عيد الاتحاد، حيث تمت استضافة نخبة من الفنانين والفنانات، ويحفل مهرجان أم الإمارات بباقة استثنائية من فعاليات متنوعة ومميزة، إذ يحرص طاقم العمل على تلبية اهتمامات كل أفراد الأسرة، ومختلف الشرائح العمرية والاجتماعية.

واحتفت المواقع السياحية والتراثية في منطقة العين بعيد الاتحاد الـ 53، من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والوطنية وإلقاء القصائد الشعرية والأهازيج الوطنية الإماراتية، لترسيخ المعاني الوطنية وتعزيز الهوية الإماراتية في نفوس المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات.

وازدانت شوارع منطقة العين الخضراء بتشكيلات وشعارات عيد الاتحاد، متضمنة الجسور والدوارات وتقاطعات الإشارات الضوئية والطرقات السريعة، من خلال جهود بلدية مدينة العين في تركيب الأشكال والمجسمات التي تزين الشوارع والميادين احتفالاً بعيد الاتحاد 53، حيث بلغ عدد التشكيلات المستخدمة في الزينة 3070 تشكيلة ضوئية، فيما بلغ طول مسافات الشوارع التي تم تزيينها 130 كيلومتراً من الطرق الحضرية والحيوية، بالإضافة للطرقات السريعة و الخارجية بإجمالي 37 طريقاً، كما تم تزيين 500 نخلة على امتداد الطرق الحضرية وتركيب أكثر من 1000 علم تم توزيعها على مختلف مناطق مدينة العين.

وحرصت البلدية على تطبيق أفضل الممارسات والإجراءات الخاصة بالسلامة عند تركيب زينة عيد الاتحاد من خلال استخدام المواد ذات الجودة العالية، والتي من شأنها توفير الطاقة والأمان، مع اختيار الألوان والانبعاثات الضوئية التي لا تؤثر على مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى استخدام إضاءات صديقة للبيئة حفاظاً على الاستدامة.