«خيرية الشارقة» تسدد ديون 100 حالة

فرجّت جمعية الشارقة الخيرية كربة 100 حالة من الغارمين المتعسرين خلال الربع الأول من العام الجاري (2026)، وذلك ضمن مشروع «تفريج الكربة» الذي تنفذه بدعم متبرعيها، وبقيمة 700 ألف درهم، شملت سداد ديون متراكمة صدرت بحق أصحابها أحكام تنفيذية.

وقال عبدالله سلطان بن خادم، المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، إن مشروع «تفريج الكربة» يعد من المبادرات الإنسانية التي تحظى بدعم واسع من المتبرعين، لما له من أثر مباشر في استقرار الأسر ولمّ شملها، من خلال التكفل بسداد الديون التي تسببت في تعثر معيلها ودخوله المؤسسة العقابية.

وأوضح أن لجنة المساعدات في الجمعية وافقت على التكفل بديون 100 حالة خلال الفترة الماضية، شملت متأخرات سكنية والتزامات معيشية أخرى، مؤكداً أن جميع الحالات تم دراستها والتأكد من استحقاقها.