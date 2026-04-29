4 فئات الأكثر عرضة للإصابة بالإجهاد الحراري

دعت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة للحد من مخاطر الإجهاد الحراري، تزامناً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، وشددت على أن إهماله يهدد الحياة، وأن الفئات الأكثر عرضة للإصابة، هم الرضع والأطفال وكبار السن، والمصابون بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري ومشكلات الجهاز التنفسي.

ومن يعانون السمنة وضعف اللياقة البدنية، والعاملون في المهن الميدانية المكشوفة كقطاع البناء والزراعيون ومنسقو الحدائق، نتيجة التعرض المباشر والمطول للشمس والحرارة المرتفعة وبذل مجهود بدني كبير.

وأوضحت أن الإجهاد الحراري يعد من الحالات الناتجة عن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة، وغالباً ما يكون مصحوباً بالجفاف، وقد يتحول إلى حالة أكثر خطورة تصل إلى ضربة شمس إذا لم يتم التعامل معه بشكل سريع وصحيح، مشيرة إلى أن هذه الحالة قد تنتج عن النشاط البدني المكثف، أو العمل في أجواء حارة ورطبة، أو ارتداء ملابس ثقيلة، وعدم شرب كميات كافية من الماء..

وأكدت المؤسسة أن من أبرز أعراض الإجهاد الحراري الشعور بالدوار أو الإغماء، والتعرق الشديد، والضعف أو التعب، والغثيان أو القيء، وسرعة ضربات القلب، والصداع، وتقلصات العضلات، إلى جانب البول الداكن أو انخفاض كمية البول، باعتبارهما من العلامات الدالة على الجفاف. وشددت على ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، لما قد يترتب عليها من مضاعفات صحية إذا لم يتم التدخل مبكراً.

وشددت على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية، وفي مقدمتها ارتداء الملابس المناسبة والخفيفة وتجنب الملابس الثقيلة أو الضيقة، والحرص على شرب الماء بانتظام للحفاظ على ترطيب الجسم، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والبقاء في الظل أو في الأماكن المكيفة كلما أمكن ذلك.

كما دعت إلى استخدام وسائل الحماية من أشعة الشمس، بما في ذلك الواقي الشمسي، وارتداء القبعات والنظارات الشمسية، محذرة في الوقت نفسه من ترك أي شخص داخل سيارة متوقفة ولو لفترة قصيرة، نظراً إلى الارتفاع السريع والخطير في درجات الحرارة داخل المركبات، وما قد يسببه ذلك من مضاعفات جسيمة، خاصة لدى الأطفال.

وحول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري، أوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن الإسعافات الأولية تبدأ بنقل الشخص إلى مكان مظلل وبارد، وإزالة الملابس الخارجية، ووضع مناشف مبللة بالماء البارد أو أكياس ثلج على مناطق الرأس والرقبة والإبطين والفخذ، مع العمل على تدوير الهواء حوله لتسريع التبريد، وتقديم رشفات من الماء البارد مع تجنب المشروبات المحتوية على الكافيين أو الكحول.

وشددت على أنه في حال تفاقم الأعراض أو عدم تحسنها خلال ساعة، على إلزامية طلب الرعاية الطبية فوراً، مؤكدة أن إهمال الإجهاد الحراري قد يؤدي إلى ضربة شمس، وهي حالة مهددة للحياة تحدث عندما تصل درجة حرارة الجسم الأساسية إلى 40 درجة مئوية أو أكثر، وقد تتسبب في أضرار دائمة للدماغ والأعضاء الحيوية إذا لم يتم التدخل الطبي العاجل.